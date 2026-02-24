हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा चुनाव: AIMIM, BJP या RJD… बिहार में बसपा किसके साथ? इकलौते विधायक का बड़ा दावा

राज्यसभा चुनाव: AIMIM, BJP या RJD… बिहार में बसपा किसके साथ? इकलौते विधायक का बड़ा दावा

Bihar Rajya Sabha Elections में बसपा किसके साथ है, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. पांचवी सीट के लिए 1-1 वोट महत्वपूर्ण हैं. इस बीच बसपा विधायक के बयान ने सबकी बेचैनी बढ़ा दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 24 Feb 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए सियासी जंग के बीच बहुजन समाज पार्टी के विधायक सतीश कुमार सिंह का बयान आया है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM द्वारा प्रत्याशी उतारने और विपक्षी दलों से सहयोग मांगने के बीच बसपा विधायक बयान महत्वपूर्ण हो गया है. 

विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा कि हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया है. जब पार्टी फैसला करेगी, तब देखेंगे. अभी हम न तो महागठबंधन में हैं और न ही NDA में. हमारी पार्टी अकेले लड़ी है. हमारी कोशिश तीसरा मोर्चा बनाकर उस पर चुनाव लड़ने की है.

इससे पहले  सिंह ने कहा था, 'जब हमारी नेता बहन मायावती निर्देश देंगी, तो मैं आपको साफ-साफ बता दूंगा. हमें अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है. '

Amit Shah Bihar Visit: सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करना मिशन! बिहार दौरे पर अमित शाह क्यों आ रहे हैं?

Published at : 24 Feb 2026 04:59 PM (IST)
BJP Rjd Bsp AIMIM BIhar Politics BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
