Amit Shah Bihar Visit: सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करना मिशन! बिहार दौरे पर अमित शाह क्यों आ रहे हैं?

Amit Shah Bihar Visit: सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करना मिशन! बिहार दौरे पर अमित शाह क्यों आ रहे हैं?

Amit Shah Bihar Visit: इस दौरे का मुख्य केंद्र सीमांचल क्षेत्र होने की उम्मीद है. 25 फरवीर को शाह पूर्णिया पहुंचेंगे. फिर किशनगंज जाएंगे. इसके बाद वे अररिया का भी दौरा करेंगे.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 04:45 PM (IST)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार (25 फरवरी, 2026) से तीन दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे, जहां वे राज्य के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा उपायों, प्रशासनिक तैयारियों और चल रही विकास पहलों की समीक्षा करेंगे. इस दौरान वे भारत-नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

गृह मंत्री शाह 25 फरवरी को शाम 4 बजे पूर्णिया पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा किशनगंज के लिए रवाना होंगे. वे शाम 5 बजे से 7 बजे तक कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किशनगंज में ही रात्रि विश्राम करेंगे. अगले दिन 26 फरवरी को गृह मंत्री अररिया जाएंगे, जहां वे सुबह 11 बजे लेट्टी सीमा चौकी पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे.

भारत-नेपाल सीमा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा

इसके बाद वे कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षकों और सीमावर्ती क्षेत्रों के जिला अधिकारियों के साथ भारत-नेपाल सीमा से संबंधित मुद्दों का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सुरक्षा को लेकर बातचीत होगी. उसी दिन वह वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और फिर रात रुकने के लिए पूर्णिया लौटेंगे.

इसके बाद 27 फरवरी को गृह मंत्री शाह पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बार फिर अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. समीक्षा बैठकों के अंतिम दौर के समापन के बाद वे नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. अधिकारियों ने रसद संबंधी तैयारियां पूरी कर ली हैं और दौरे से पहले व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

क्यों महत्वपूर्ण है अमित शाह का यह दौरा?

जानकारी के अनुसार इस दौरे का मुख्य केंद्र सीमांचल क्षेत्र होने की उम्मीद है. गृह मंत्रालय की 'नक्सल-मुक्त भारत' पहल के बाद इसे अगली प्रमुख प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. गृह मंत्री अमित शाह ने हाल के वर्षों में कई बार सीमांचल का दौरा किया है.

पिछले बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि क्षेत्र में अवैध प्रवासियों के माध्यम से वोट बैंक बनाने के प्रयास चल रहे हैं और जोर देकर कहा था कि एनडीए सरकार ऐसी प्रथाओं की अनुमति नहीं देगी. उन्होंने कहा था कि हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से निकाल दिया जाएगा और सभी अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा.

Published at : 24 Feb 2026 04:42 PM (IST)
Amit Shah Bihar Visit Amit Shah Bihar Tour BIHAR NEWS AMIT SHAH
