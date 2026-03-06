विधानसभा चुनाव में किया वादा अब पूरा करेंगे अमित शाह? बिहार में सस्पेंस के बीच लग रहे ये कयास

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के 19 से ज्यादा सालों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है. इसके बाद अब वे राज्यसभा जाएंगे, जिसका नामांकन उन्होंने कल (5 फरवरी) कर दिया है. राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. अब सभी की नजरें बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर होगी. वहीं सीएम पद के इस सस्पेंस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार चुनाव में दो नेताओं को 'बड़ा आदमी' बनाने वाले वादे की खूब चर्चा की जा रही है.

दरअसल, बिहार के सीएम पद के लिए कई संभावित दावेदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं, मगर बीजेपी का इतिहास रहा है कि हर बार वे कोई चौंकाने वाला नाम सामने लाते हैं, जैसे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को लाए थे.

अगर बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के नाम की बात करें तो इनमें राज्य के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है वरना केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री दिलीप जायसवाल या विधायक संजय चौरसिया के नामों की भी चर्चा चल रही है.

बिहार का सीएम चुनने में अमित शाह की रहेगी अहम भूमिका

बिहार का सीएम चुनने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अहम भूमिका रहेगी. क्योंकि बीते बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में अमित शाह ने दो नेताओं के क्षेत्र में प्रचार किया था, जिसमें राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सीतामढ़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सुनील कुमार पिंटू थे.

उन्होंने प्रचार में क्षेत्र की जनता से दोनों दावेदारों का प्रचंड बहुमत से जिताने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि अगर जनता इन दोनों नेताओं का जिताती है तो हम 'उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे'. अब इस बात पर बिहार की जनता अनुमान लगा रही है कि, कहीं यह बात इन्हें बिहार का सीएम बनाने के लिए तो नहीं कही गई थी. मगर इसकी पता तो वक्त से साथ चलेगा.

क्या सम्राट चौधरी और सुनील कुमार को 'बड़ा आदमी' बनाने की बात होगी सच?

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जिसके प्रचार के लिए अमित शाह मुंगेर पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से कहा था की आप भरोसा रखकर, सम्राट चौधरी को प्रचंड वोटों से जिताइए, मोदी जी इन्हें 'बड़ा आदमी' बनाएंगे. इसके बाद तारापुर विधानसभा सीट से जनता उन्हें 1.2248 lakh वोट से जिताया और उन्होंने आरजेडी के अरुण कुमार को 45843 वोटों चुनाव हराया था.

ऐसा ही अमित शाह ने सीतामढ़ी से चुनाव लड़ रहे सुनील कुमार पिंटू के लिए प्रचार करते हुए कहा था कि, 'सुनील कुमार मेरा दोस्त है' इन्हें प्रचंड बहुमत से जिताइए, हम इसे 'बड़ा आदमी' बनाएंगे. अब जनता के बीच में यह बात चल रही है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद, क्या अमित शाह की प्रचार में कही गई बात सच होगी?