बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज (शुक्रवार) आखिरी दिन था. तेजस्वी यादव के सदन से गायब रहने पर खूब राजनीति हो रही है. एनडीए के नेता हमला करने में लगे हैं. शुक्रवार (05 दिसंबर, 2025) को जेडीयू के विधायक दुलारचंद गोस्वामी ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव विदेश जाएं या बंगाल की खाड़ी जाएं, उससे फर्क क्या पड़ता है.

जेडीयू नेता ने आगे कहा, "उन लोगों को बिहार की जनता से कोई मतलब रहा ही नहीं है ना है. हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, बिहार की जनता ने उन लोगों को सबक सिखा दिया है." दूसरी ओर द्वितीय अनुपूरक बजट पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आपत्ति किए जाने पर उन्होंने कहा, "हम लोग बजट लेकर आए हैं, खर्च हो रहा है तो बजट होगा ही, बिहार सरकार अपने संसाधन से सब कुछ पूरा करेगी. केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है."

'नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद नहीं हैं तो क्या हुआ…'

तेजस्वी यादव की सदन में गैरमौजूदगी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर आरजेडी ने पलटवार किया है. आरजेडी के विधायक रणविजय साहू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद नहीं हैं तो क्या हुआ महागठबंधन के सभी विधायक मौजूद हैं. सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं. सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं. सदन में एक-एक मुद्दों पर तर्कों के साथ सरकार को हम लोग घेर रहे. जवाब दे रहे हैं.

आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की विधानसभा में अनुपस्थिति पर कहा, "कोई भी सदस्य अपने निजी कार्य से बाहर जा सकता है. यह न तो नियम का उल्लंघन है और न ही किसी और चीज का, इस तरह के सवाल खड़े करके सरकार मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है."

दुलारचंद गोस्वामी इससे पहले जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार और अन्य नेताओं ने निशाना साधा था. तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा है कि वह पत्नी और बच्चों के साथ यूरोप गए हैं. नीरज कुमार का कहना है कि एक तरफ उनके पिता बीमार हैं तो दूसरी ओर विपक्ष टुअर हो गया है. इसी तर अन्य नेताओं ने भी हमला करते हुए तेजस्वी यादव को घेरा है.

