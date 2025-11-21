हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदीपक प्रकाश पर उठ रहे सवाल के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान- जहर तो मैं पी गया...

दीपक प्रकाश पर उठ रहे सवाल के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बयान- जहर तो मैं पी गया...

Deepak Prakash News: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश द्वारा बतौर काबीना मंत्री शपथ लिए जाने के फैसले की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 21 Nov 2025 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को लेकर हो रही आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान में उन्होंने इतिहास से सबक लेने का हवाला देते हुए फैसले का बचाव किया.

बता दें 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी. राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी राजग का घटक दल था. राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत हासिल की. इन 4 सीटों में से एक इनकी पत्नी की सीट भी थी.

पत्नी भी हैं विधायक

उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेह लता कुशवाहा ने सासाराम से चुनाव में जीत हासिल की. लोगों को मानना था कि स्नेह लता कुशवाहा मंत्री को रुप में शपथ लेंगी, लेकिन बिहार सरकार मंत्रीमंडल में जब से उनके बेटे को शामिल किया गया, तभी से उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा था. 20 नवंबर को उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने न विधायक, न एमएलसी रहते हुए सीधे मंत्री के रुप में शपथ ली थी.

उन्होंने लिखा कि कल से मैं देख रहा हूं, हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में आ रही प्रतिक्रियाएं....उत्साहवर्धक भी, आलोचनात्मक भी..! आलोचनाएं स्वस्थ भी हैं, कुछ दूषित और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी. स्वस्थ आलोचनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं. ऐसी आलोचनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, संभालती हैं. क्योंकि ऐसे आलोचकों का मकसद पवित्र होता है. दूषित आलोचनाएं सिर्फ आलोचकों की नियत का चित्रण करती हैं. दोनों प्रकार के आलोचकों से कुछ कहना चाहता हूं.

'झोली खाली की खाली रही...'

सांसद ने लिखा कि पहले स्वस्थ आलोचकों से:- आपने मेरे उपर परिवारवाद का आरोप लगाया है. मेरा पक्ष है कि अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है, तो जरा समझिए मेरी विवशता को. पार्टी के अस्तित्व व भविष्य को बचाने व बनाए रखने के लिए मेरा यह कदम जरुरी ही नहीं अपरिहार्य था. मैं तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के विलय जैसा भी अलोकप्रिय और एक तरह से लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था. जिसकी तीखी आलोचना बिहार भर में हुई. उस वक्त भी बड़े संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद, विधायक सब बनाए. लोग जीते और निकल लिए.  झोली खाली की खाली रही. शून्य पर पहूंच गए. पुनः ऐसी स्थिति न आए, सोचना ज़रूरी था.

सांसद ने लिखा कि सवाल उठाइए, लेकिन जानिए. आज के हमारे निर्णय की जितनी आलोचना हो, लेकिन इसके बिना फिलहाल कोई दूसरा विकल्प फिर से शून्य तक पहुंचा सकता था. भविष्य में जनता का आशीर्वाद  कितना मिलेगा, मालूम नहीं. परन्तु खुद के स्टेप से शून्य तक पहुंचने का विकल्प खोलना उचित नहीं था. इतिहास की घटनाओं से यही मैंने सबक ली है.  

'पहली बार बिहार में...', चुनाव नतीजों पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 10 हजार का भी किया जिक्र

उन्होंने लिखा कि  समुद्र मंथन से अमृत और ज़हर दोनों निकलता है. कुछ लोगों को तो ज़हर पीना ही पड़ता है. वर्तमान के निर्णय से परिवारवाद का आरोप मेरे उपर लगेगा. यह जानते/समझते हुए भी निर्णय लेना पड़ा, जो मेरे लिए ज़हर पीने के बराबर था. फिर भी मैंने ऐसा निर्णय लिया. पार्टी को बनाए/बचाए रखने की जिद्द को मैंने प्राथमिकता दी. अपनी लोकप्रियता को कई बार जोखिम में डाले बिना कड़ा/बड़ा निर्णय लेना संभव नहीं होता. सो मैंने लिया.

'मैं फिर से जी गया...'

आरएलएम अध्यक्ष ने लिखा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित आलोचकों के लिए बस इतना ही:-  "सवाल ज़हर का नहीं था, वो तो मैं पी गया .तकलीफ़ उन्हें तो बस इस बात से है कि मैं फिर से जी गया .."

उन्होंने लिखा कि अरे भाई, रही बात दीपक प्रकाश की तो जरा समझिए - विद्यालय की कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है. मेहनत से पढ़ाई करके कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, पूर्वजों से संस्कार पाया है उसने. इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए उसे. अपने को साबित करने का. करके दिखाएगा. अवश्य दिखाएगा. आपकी उम्मीदों और भरोसा पर खरा उतरेगा. वैसे भी किसी भी व्यक्ति की पात्रता का मूल्यांकन उसकी जाति या उसके परिवार से नहीं, उसकी काबिलियत और योग्यता से होना चाहिए.

Published at : 21 Nov 2025 04:33 PM (IST)
Tags :
Deepak Prakash BIhar Politics BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Tejas Fighter Crashes At Dubai Air Show: दुर्घटनाग्रस्त विमान की भयानक तस्वीरें आईं सामने, देखिए |
Mercedes 2025 AMG CLE 53 AMG India review | Auto Live
Tejas Fighter Crashes At Dubai Air Show: दुबई एयर शो के दौरान तेजस दुर्घटना, एक्सपर्ट्स से जानिए वजह
Citroen Aircross X 2025 Walkaround | Auto Live
Tata Sierra vs Curvv vs Harrier: Differences between these SUVs? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
यूटिलिटी
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget