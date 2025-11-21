हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'पहली बार बिहार में...', चुनाव नतीजों पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 10 हजार का भी किया जिक्र

'पहली बार बिहार में...', चुनाव नतीजों पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 10 हजार का भी किया जिक्र

Prashant Kishor News: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि 15 जनवरी के बाद कार्यकर्ता राज्य के सभी 1.18 लाख वार्डों में जाकर लोगों को बताएंगे कि उनके वोट किस तरह खरीदे गए.

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए शुक्रवार (21 नवंबर) को दावा किया कि 'देश के इतिहास में पहली बार' राज्य में वोट खरीदे गए और एक करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये जमा कराए गए.

उन्होंने कहा, "अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बिहार सरकार मुझे जेल भेज दे. राज्य सरकार के पास निधि नहीं थे, इसलिए राज्य के आकस्मिकता निधि से राशि ली गई और विश्व बैंक के अनुदानों का भी इस्तेमाल किया गया. चुनाव के दौरान NDA ने महिलाओं को दो लाख रुपये देने का वादा किया था. हम बिहार की महिलाओं को यह रकम दिलवा कर रहेंगे."

पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में एक दिन की भूख हड़ताल समाप्त करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर ने घोषणा की कि 15 जनवरी के बाद जन सुराज कार्यकर्ता राज्य के सभी 1.18 लाख वार्डों में जाकर लोगों को बताएंगे कि उनके वोट किस तरह खरीदे गए. उन्होंने कहा कि उसी दिन से ‘बिहार नव निर्माण संकल्प’ अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें वह स्वयं अगले 15 से 18 महीनों में राज्य के हर घर तक पहुंचेंगे.

1,000 रुपये चंदा देने की अपील

प्रशांत किशोर ने कहा, ''अगले पांच वर्षों तक वह अपनी आय का 90 प्रतिशत पार्टी को दान देंगे. पिछले 20 वर्षों में जो भी चल-अचल संपत्ति अर्जित की है, दिल्ली में स्थित एक घर को छोड़कर, सब कुछ जन सुराज पार्टी को दान करूंगा.” उन्होंने राज्य की जनता और जन सुराज से जुड़े लोगों से पार्टी को 1,000 रुपये चंदा देने की अपील की. उन्होंने कहा, “मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो पार्टी को 1,000 रुपये का चंदा नहीं देगा.”

नीतीश कुमार कैबिनेट पर प्रशांत किशोर का हमला

नीतीश कुमार कैबिनेट पर हमला बोलते हुए किशोर ने कहा, “यह बिहार की जनता के मुंह पर तमाचा है. घाव पर नमक छिड़कने जैसा है. कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए मंत्री बनाया गया क्योंकि उनके पिता राजनीति में हैं. भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी शामिल किया गया.” उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की चिंता नहीं करते क्योंकि चुनाव में वोट खरीद लिए गए और अब उन्हें जनता की परवाह नहीं है.

किशोर ने कहा कि उनकी राजनीति महात्मा गांधी की धैर्य और दृढ़ता की विचारधारा पर आधारित है. उन्होंने कहा, “हम सरकार बदलकर रहेंगे. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे.”

21 Nov 2025 04:25 PM (IST)
