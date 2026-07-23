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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारफास्ट ट्रैक कोर्ट के बीच रोहिणी आचार्य का PM मोदी पर निशाना, 'अब तक शिक्षा मंत्री…'

फास्ट ट्रैक कोर्ट के बीच रोहिणी आचार्य का PM मोदी पर निशाना, 'अब तक शिक्षा मंत्री…'

PM Modi Fast Track Court Decision: रोहिणी आचार्य ने दावा किया है कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराकर अब जाकर जागे हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jul 2026 03:36 PM (IST)
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पीएम मोदी (PM Modi) के फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) वाले ऐलान के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने निशाना साधा है. रोहिणी आचार्य ने गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए पीएम मोदी से कहा कि अब तक शिक्षा मंत्री पर आपने जवाबदेही और जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की?

रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट में लिखा है, "मोदी जी घबरा कर अब जागे हैं, मगर अपनी कोरी बयानबाजी से आगे कुछ नहीं बता पा रहे हैं. 10 सालों में 152 पेपर लीक के मामले सामने आए, मगर मोदी जी अब जागे हैं और देश के युवाओं एवं छात्रों के क्रांतिकारी रुख-रवैये से घबराकर देश के युवाओं के हित के प्रति अपनी चिंता जता रहे हैं.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले निर्णय पर चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान, 'हम मानते हैं कि…'

रोहिणी आचार्य ने उठाए ये सारे सवाल

  • पेपर लीक के सैकड़ों मामले सामने आने के बाद भी अब तक आप हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यूं थे? 
  • पेपर लीक के मामलों में अब तक आपकी और आपकी सरकार की उदासीनता-निष्क्रियता की वजह क्या रही? 
  • पेपर लीक के मामलों की जिम्मेदारी-जवाबदेही आपने अपने शिक्षा मंत्री पर अब तक क्यों तय नहीं की?
  • पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले दर्जनों छात्रों के लिए आपकी तरफ से कभी कोई एक भी संवेदना क्यों नहीं व्यक्त की गई? जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के लिए आपने क्या सोचा है? 
  • देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य को गर्त में धकेलने वाले पेपर लीक को खत्म करने, रोकने के लिए आपके व आपकी सरकार के पास कोई स्थायी समाधान, ब्लू प्रिंट, रोड मैप है क्या? अगर है तो आप उसे देश के सामने प्रस्तुत करें, कोरी बयानबाजी आपकी फितरत है, देश के साथ पूरी दुनिया इससे वाकिफ है.

यह भी पढ़ें- PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ऐलान पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'अगर यह मामला…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jul 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya PM Modi NEET NEET Paper Leak BIHAR NEWS
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