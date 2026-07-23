फास्ट ट्रैक कोर्ट के बीच रोहिणी आचार्य का PM मोदी पर निशाना, 'अब तक शिक्षा मंत्री…'
PM Modi Fast Track Court Decision: रोहिणी आचार्य ने दावा किया है कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराकर अब जाकर जागे हैं.
पीएम मोदी (PM Modi) के फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) वाले ऐलान के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने निशाना साधा है. रोहिणी आचार्य ने गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए पीएम मोदी से कहा कि अब तक शिक्षा मंत्री पर आपने जवाबदेही और जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की?
रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट में लिखा है, "मोदी जी घबरा कर अब जागे हैं, मगर अपनी कोरी बयानबाजी से आगे कुछ नहीं बता पा रहे हैं. 10 सालों में 152 पेपर लीक के मामले सामने आए, मगर मोदी जी अब जागे हैं और देश के युवाओं एवं छात्रों के क्रांतिकारी रुख-रवैये से घबराकर देश के युवाओं के हित के प्रति अपनी चिंता जता रहे हैं.
मोदी जी घबरा कर अब जागे हैं , मगर अपनी कोरी बयानबाजी से आगे कुछ नहीं बता पा रहे हैं .— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) July 23, 2026
मोदी जी के शासनकाल के पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक के मामले सामने आए , मगर मोदी जी अब जागे हैं और देश के युवाओं एवं छात्रों के क्रांतिकारी रुख - रवैये से घबरा कर देश के युवाओं के हित और… pic.twitter.com/xzS1IHbChf
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रोहिणी आचार्य ने उठाए ये सारे सवाल
- पेपर लीक के सैकड़ों मामले सामने आने के बाद भी अब तक आप हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यूं थे?
- पेपर लीक के मामलों में अब तक आपकी और आपकी सरकार की उदासीनता-निष्क्रियता की वजह क्या रही?
- पेपर लीक के मामलों की जिम्मेदारी-जवाबदेही आपने अपने शिक्षा मंत्री पर अब तक क्यों तय नहीं की?
- पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले दर्जनों छात्रों के लिए आपकी तरफ से कभी कोई एक भी संवेदना क्यों नहीं व्यक्त की गई? जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के लिए आपने क्या सोचा है?
- देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य को गर्त में धकेलने वाले पेपर लीक को खत्म करने, रोकने के लिए आपके व आपकी सरकार के पास कोई स्थायी समाधान, ब्लू प्रिंट, रोड मैप है क्या? अगर है तो आप उसे देश के सामने प्रस्तुत करें, कोरी बयानबाजी आपकी फितरत है, देश के साथ पूरी दुनिया इससे वाकिफ है.
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