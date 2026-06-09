'अब खान सर कहीं भी जा सकते हैं', गिरफ्तारी पर रोक के बाद क्या बोले फैसल खान के वकील?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी, मामले की सुनवाई जारी रहेगी.

पटना कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने इस बात की जानकारी दी. खान सर के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि गार्ड ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी. इसका उद्देश्य किसी तरह से भय फैलाना नहीं था.

पटना पुलिस ने फैजल खान के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद सोमवार को खान सर ने पटना जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. यह याचिका उनके वकील अरविंद कुमार मऊआर द्वारा दायर की गई थी.

कोर्ट ने खान सर को दी राहत

दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैजल खान को अंतरिम राहत दी है. उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट के आदेश अनुसार, इस मामले की अगली सुनवाई तक खान सर को राहत जारी रहेगी. ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी.

कोर्ट के आदेश के बाद फैसल खान के वकील ने अरविंद कुमार ने कहा कि खान सर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगाई है. अब खान सर कहीं भी जा सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, लेकिन बेल पर सुनवाई जारी रहेगी.

वकील ने कोर्ट में क्या दलील दी?

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई थी. उनका मकसद किसी तरह से भय फैलाना नहीं था. वकील ने यह भी दलील दी कि फैजल खान के मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है. वहीं, पुलिस ने इस मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी थी.

बता दें 5 जून को पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने के बाद से फैजल खान गायब है. पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल सका है. हालांकि, अब कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से राहत दे दी है, लेकिन ज्ञानबिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद अब भी जेल में हैं.

क्या है मामला?

गौर हो कि 2 जून को खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग और मारपीट की गई थी. इस हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें देखा गया कि संस्थान के ही दो सिक्योरिटी गार्ड ने गोलियां चलाईं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों गार्ड्स को हिरासत में लिया. पुलिस पूछताछ में गार्ड ने कहा था कि खान सर के आदेश पर गोली चलाई थी. खान सर ने कहा था कि "फायर करो. जो भी होगा मैं देख लूंगा." इसके बाद खान सर के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश कर रही थी.

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