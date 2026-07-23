फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान होते ही खूब बोले गिरिराज सिंह, निशाने पर कांग्रेस, सपा और AAP

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर हमला किया है. छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर गिरिराज सिंह ने गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को कहा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब प्रधानमंत्री ने बच्चों को भरोसा दिया था. फिर से परीक्षा हुई. 22-23 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए. अब एडमिशन भी ले रहे हैं.

'रोज-रोज मांग बदल रहे'

विपक्ष को घेरते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि छात्रों के कंधे पर रखकर ये लोग बंदूक चला रहे हैं. इनको समाधान नहीं चाहिए. रोज-रोज मांग बदल रहे हैं. सरकार कह रही है कि नीट पर चर्चा करो, ये (कांग्रेस) अलग शर्त ले आए, सपा दूसरी बात कह रही है, केजरीवाल की पार्टी तीसरी बात कह रही है.

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री से ज्यादा संवेदनशील कोई नहीं होगा. उन्होंने जो कहा कि फास्ट ट्रैक लाएंगे… मेरा पूरा विश्वास है कि बात से ही रास्ता निकलता है."

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ललन सिंह बोले- चर्चा नहीं चाहता विपक्ष

दूसरी ओर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष असल में किसी भी चीज पर चर्चा नहीं करना चाहता. उन्हें लगता है कि अगर चर्चा हुई तो वे औंधे मुंह गिरेंगे. विपक्ष ने शुरू से क्या मांग की थी? विपक्ष की एकमात्र मांग चर्चा थी. सरकार ने कहा कि वह चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब विपक्ष भाग रहा है और शर्तें ला रहा है. क्या सदन में चर्चा शर्तों के आधार पर होती है?

उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ट्वीट पर कहा, "प्रधानमंत्री जी ने आज देश के छात्रों, युवाओं को एक सीधा संदेश देने का काम किया है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये पेपर लीक की घटना नहीं होने दी जाएगी, अगर इसमें कोई शामिल होगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना कर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी..."

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