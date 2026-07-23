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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारफास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान होते ही खूब बोले गिरिराज सिंह, निशाने पर कांग्रेस, सपा और AAP

फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान होते ही खूब बोले गिरिराज सिंह, निशाने पर कांग्रेस, सपा और AAP

PM Modi Fast Track Court Decision: गिरिराज सिंह का कहना है कि विपक्ष रोज-रोज मांग बदल रहा है. उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि बात से ही रास्ता निकलता है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jul 2026 04:02 PM (IST)
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बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर हमला किया है. छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर गिरिराज सिंह ने गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को कहा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब प्रधानमंत्री ने बच्चों को भरोसा दिया था. फिर से परीक्षा हुई. 22-23 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए. अब एडमिशन भी ले रहे हैं. 

'रोज-रोज मांग बदल रहे'

विपक्ष को घेरते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि छात्रों के कंधे पर रखकर ये लोग बंदूक चला रहे हैं. इनको समाधान नहीं चाहिए. रोज-रोज मांग बदल रहे हैं. सरकार कह रही है कि नीट पर चर्चा करो, ये (कांग्रेस) अलग शर्त ले आए, सपा दूसरी बात कह रही है, केजरीवाल की पार्टी तीसरी बात कह रही है. 

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री से ज्यादा संवेदनशील कोई नहीं होगा. उन्होंने जो कहा कि फास्ट ट्रैक लाएंगे… मेरा पूरा विश्वास है कि बात से ही रास्ता निकलता है."

यह भी पढ़ें- फास्ट ट्रैक कोर्ट के बीच रोहिणी आचार्य का PM मोदी पर निशाना, 'अब तक शिक्षा मंत्री…'

ललन सिंह बोले- चर्चा नहीं चाहता विपक्ष

दूसरी ओर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष असल में किसी भी चीज पर चर्चा नहीं करना चाहता. उन्हें लगता है कि अगर चर्चा हुई तो वे औंधे मुंह गिरेंगे. विपक्ष ने शुरू से क्या मांग की थी? विपक्ष की एकमात्र मांग चर्चा थी. सरकार ने कहा कि वह चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अब विपक्ष भाग रहा है और शर्तें ला रहा है. क्या सदन में चर्चा शर्तों के आधार पर होती है?

उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले ट्वीट पर कहा, "प्रधानमंत्री जी ने आज देश के छात्रों, युवाओं को एक सीधा संदेश देने का काम किया है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये पेपर लीक की घटना नहीं होने दी जाएगी, अगर इसमें कोई शामिल होगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना कर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी..."

यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा में गूंजा पटना में प्रदर्शन का मुद्दा, BJP बोली- 'ये छात्र नहीं गुंडा थे, अपराधी थे'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jul 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
गिरिराज सिंह Bihar News NEET Paper Leak
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