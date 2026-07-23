नीट पेपर लीक और दिल्ली के जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP Protest) के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों लाठीचार्ज का विरोध लगातार विपक्ष तरफ से किया जा रहा है. छात्रों के साथ-साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव सहित अन्य तमाम नेता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है.

विपक्ष द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि, "धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, सनातन संस्कृति से जुड़े विषयों, राष्ट्रीय धरोहर से जुड़ी जानकारियां, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से संबंधित जानकारियां उन्होंने पाठ्यक्रमों में शामिल कराया है. यह सब विपक्ष को बर्दाशत नहीं हो रहा है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं."

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'पीएम मोदी ने दिखाई सख्ती'

बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने आगे कहा है कि, " नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती दिखाते हुए मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया है, ताकि पेपर लीक में शामिल दोषियों को कड़ी-कड़ी से सजा मिल सके. पूर्व डिप्टी तारकिशोर प्रसाद ने पटना में हुए प्रदर्शन पर कहा कि, कल प्रदर्शनकारी पटना में पुलिस पर पथराव किए, प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ किेए, इसलिए लाठीचार्ज हुआ है.

पीएम मोदी ने नीट मामले में किया बड़ा ऐलान

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले पर गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि, "हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है." पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हमारे युवाओं की भलाई और उनके भविष्य से ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है.

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