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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'पीछे हटे तो नौकरी के लायक नहीं बचोगे', IPS के हड़काते ही छात्रों को कूटने दौड़ी पटना पुलिस

'पीछे हटे तो नौकरी के लायक नहीं बचोगे', IPS के हड़काते ही छात्रों को कूटने दौड़ी पटना पुलिस

IPS Sanket Kumar: पटना के एसपी संकेत कुमार का हिदायत देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा. आईपीएस के एक इशारे पर उनके साथ जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी उग्र छात्रों की ओर दौड़ गए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jul 2026 07:26 PM (IST)
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राजधानी पटना में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को एक तरफ छात्रों ने विरोध मार्च निकाला तो दूसरी ओर एक अलग तस्वीर देखने को मिली जब आईपीएस संकेत कुमार (पश्चिमी एसपी, पटना) पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दे रहे थे. नौकरी जाने की चेतावनी दे रहे थे. 

आईपीएस अधिकारी संकेत कुमार ने पुलिसकर्मियों से यह कहा कि अगर पीछे हटे तो कल नौकरी के लायक नहीं बचोगे. उनके इतना कहते ही पुलिसकर्मी छात्रों के पीछे दौड़ पड़े. पटना के एसपी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा. 

2022 बैच के अधिकारी हैं संकेत कुमार

बिहार कैडर के संकेत कुमार 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं. एनआईटी पटना (NIT Patna) से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. रिपोर्ट के अनुसार, इसरो (ISRO) में वैज्ञानिक के रूप में भी काम कर चुके हैं. फिलहाल वे पश्चिमी पटना के सिटी एसपी के रूप में तैनात हैं. 

यह भी पढ़ें- मार… मार! BJP विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर हमला, पटना में हिंसक हुआ छात्रों का प्रदर्शन

बुधवार को जब छात्रों के प्रदर्शन को रोकने की बारी आई तो उन्होंने अपनी टीम के पुलिसकर्मियों से एक तरह से साफ शब्दों में कहा कि वे जब छात्रों की ओर बढ़ेंगे तो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना है. आईपीएस के एक इशारे पर उनके साथ मौके पर जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी हाथ में डंडा लेकर उग्र छात्रों की ओर दौड़ गए.

पटना में क्यों हुआ प्रदर्शन?

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में पहले से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली में निकाले गए मार्च के दौरान छात्रों और युवाओं पर पुलिस ने लाठी बरसाई थी. आंसू गैस के गोले दागे गए थे. इसी की आग अब पटना तक पहुंच गई है.

छात्र संगठन आइसा ने बुधवार को पटना में प्रदर्शन किया. लोकभवन तक के लिए मार्च निकाला गया. इसी दौरान पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो झड़प हो गई. लाठीचार्ज तक हुआ. आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस ने किया. वॉटर कैनन से पानी छोड़ा गया. आईपीएस संकेत का वीडियो इसी प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है.

यह भी पढ़ें- Tej Pratap Yadav: पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से भड़के तेज प्रताप यादव, बोले- 'आवाज को…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jul 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
AISA BIHAR NEWS IPS Sanket Kumar
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