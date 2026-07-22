'पीछे हटे तो नौकरी के लायक नहीं बचोगे', IPS के हड़काते ही छात्रों को कूटने दौड़ी पटना पुलिस

राजधानी पटना में बुधवार (22 जुलाई, 2026) को एक तरफ छात्रों ने विरोध मार्च निकाला तो दूसरी ओर एक अलग तस्वीर देखने को मिली जब आईपीएस संकेत कुमार (पश्चिमी एसपी, पटना) पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दे रहे थे. नौकरी जाने की चेतावनी दे रहे थे.

आईपीएस अधिकारी संकेत कुमार ने पुलिसकर्मियों से यह कहा कि अगर पीछे हटे तो कल नौकरी के लायक नहीं बचोगे. उनके इतना कहते ही पुलिसकर्मी छात्रों के पीछे दौड़ पड़े. पटना के एसपी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा.

2022 बैच के अधिकारी हैं संकेत कुमार

बिहार कैडर के संकेत कुमार 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले हैं. एनआईटी पटना (NIT Patna) से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. रिपोर्ट के अनुसार, इसरो (ISRO) में वैज्ञानिक के रूप में भी काम कर चुके हैं. फिलहाल वे पश्चिमी पटना के सिटी एसपी के रूप में तैनात हैं.

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बुधवार को जब छात्रों के प्रदर्शन को रोकने की बारी आई तो उन्होंने अपनी टीम के पुलिसकर्मियों से एक तरह से साफ शब्दों में कहा कि वे जब छात्रों की ओर बढ़ेंगे तो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटना है. आईपीएस के एक इशारे पर उनके साथ मौके पर जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी हाथ में डंडा लेकर उग्र छात्रों की ओर दौड़ गए.

पटना में क्यों हुआ प्रदर्शन?

बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में पहले से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली में निकाले गए मार्च के दौरान छात्रों और युवाओं पर पुलिस ने लाठी बरसाई थी. आंसू गैस के गोले दागे गए थे. इसी की आग अब पटना तक पहुंच गई है.

छात्र संगठन आइसा ने बुधवार को पटना में प्रदर्शन किया. लोकभवन तक के लिए मार्च निकाला गया. इसी दौरान पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो झड़प हो गई. लाठीचार्ज तक हुआ. आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस ने किया. वॉटर कैनन से पानी छोड़ा गया. आईपीएस संकेत का वीडियो इसी प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है.

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