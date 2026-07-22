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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP ने मारपीट मामले में दर्ज कराई शिकायत, बिहार कांग्रेस प्रभारी सहित 12 लोग नामजद

BJP ने मारपीट मामले में दर्ज कराई शिकायत, बिहार कांग्रेस प्रभारी सहित 12 लोग नामजद

Bihar Congress BJP Clash: बिहार बीजेपी की ओर से थाने में जिलाध्यक्ष (बीजेपी, पटना महानगर) रूपनारायण मेहता ने आवेदन दिया है. उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jul 2026 07:56 PM (IST)
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राजधानी पटना में विरोध मार्च के दौरान बुधवार (22 जुलाई, 2026) को बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई. दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए. इस घटना को लेकर अब बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीजेपी ने पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इसमें बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु सहित 12 लोग नामजद हैं. 

बिहार बीजेपी की ओर से थाने में जिलाध्यक्ष (बीजेपी, पटना महानगर) रूपनारायण मेहता ने आवेदन दिया है. उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया है. उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, मनीष कुमार यादव (पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय), अमित कुमार टुन्ना (पूर्व विधायक), अमर आजाद, प्रेमचंद्र सिंह, अमर प्रकाश, नितेश सिंह, नारायण, भोला यादव, अभिषेक रंजन, साश्वत शेखर और शशांक शेखर को नामजद करते हुए अन्य पर हमला करने का आरोप लगाया है.

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'कांग्रेस कार्यालय को हिंसा का केंद्र बना दिया'

घटना के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने पहले प्रधानमंत्री आवास पर जाकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार किया और उसके बाद पटना में कांग्रेस कार्यालय को हिंसा का केंद्र बना दिया. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथों में केवल पार्टी के झंडे थे, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के भीतर पहले से पत्थर, लाठियां और अराजक तत्वों को जुटाकर रखा गया था. 

बताया कि कांग्रेस के हमले में इस हमले में शशि आनंद, जितेंद्र सिंह , उपेंद्र कुमार सिंह, अभिषेक आनंद, ऋषभ नारायण, बलराम मंडल, सनोज कुमार, जितेश गुंजन, राजू गुप्ता, रमाकांत, आनंद मधुकर, विशाल कुमार, राकेश कुमार, अमित पांडेय, अभिषेक सिंह, शंभू केसरी, दिवाकर शर्मा, सोचित कुशवाहा, विकास कुमार, अभिषेक कुमार, प्रशांत शेखर, मुन्ना सिंह, सूरज कुमार, सुनील कुमार महतो, मनोहर कुमार सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jul 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
Patna Protest BJP Patna BIHAR NEWS
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