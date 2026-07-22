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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन पर BJP के इस नेता ने गजब बोला, 'सुनिए राहुल गांधी जी, यदि…'

प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन पर BJP के इस नेता ने गजब बोला, 'सुनिए राहुल गांधी जी, यदि…'

Rahul Gandhi Protest: बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने राहुल गांधी को घेरा है. उन्होंने दो टूक में कहा कि छात्रों की चिंताओं का समाधान होना चाहिए. राजनीतिक संघर्ष का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jul 2026 09:22 PM (IST)
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प्रधानमंत्री आवास के पास किए गए प्रदर्शन के मामले में बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को घेरा है. बुधवार (22 जुलाई, 2026) को विजय कुमार सिन्हा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कई सवाल पूछे. 

विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "सुनिए राहुल गांधी जी, यदि किसी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगना था, तो संसद उसके लिए सबसे उपयुक्त मंच है. चर्चा और तर्क के बजाय सड़क पर प्रदर्शन क्यों?" इसी तरह कई और सवालों के जरिए बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर हमला किया.

'लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन…'

राहुल गांधी को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन विपक्ष के नेता के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था. लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र में इस प्रकार का प्रदर्शन कई गंभीर सवाल खड़े करता है.

'उद्देश्य समाधान था या राजनीतिक टकराव?'

उन्होंने कहा, "नेता प्रतिपक्ष का दायित्व लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात रखना है. क्या इस तरह का प्रदर्शन उस पद की गरिमा के अनुरूप था? यदि बातचीत और समाधान की संभावना थी, तो बार-बार नई शर्तें रखकर गतिरोध क्यों उत्पन्न किया गया? क्या उद्देश्य समाधान था या राजनीतिक टकराव?"

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राहुल गांधी को दो टूक में जवाब देते हुए मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि छात्रों की चिंताओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन उनके मुद्दों को राजनीतिक संघर्ष का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए. युवाओं का भविष्य राजनीति से ऊपर है. 

उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता अपेक्षा करती है कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सभी राजनीतिक दल संवाद, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दें. लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है, लेकिन उसकी मर्यादा और जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच BJP को राहुल गांधी की सिक्योरिटी की चिंता, कह दी ये बड़ी बात

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jul 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi विजय कुमार सिन्हा BJP BIHAR NEWS
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