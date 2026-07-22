प्रधानमंत्री आवास के पास प्रदर्शन पर BJP के इस नेता ने गजब बोला, 'सुनिए राहुल गांधी जी, यदि…'

प्रधानमंत्री आवास के पास किए गए प्रदर्शन के मामले में बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को घेरा है. बुधवार (22 जुलाई, 2026) को विजय कुमार सिन्हा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कई सवाल पूछे.

विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "सुनिए राहुल गांधी जी, यदि किसी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगना था, तो संसद उसके लिए सबसे उपयुक्त मंच है. चर्चा और तर्क के बजाय सड़क पर प्रदर्शन क्यों?" इसी तरह कई और सवालों के जरिए बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर हमला किया.

'लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन…'

राहुल गांधी को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन विपक्ष के नेता के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था. लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र में इस प्रकार का प्रदर्शन कई गंभीर सवाल खड़े करता है.

सुनिए राहुल गांधी जी,



प्रधानमंत्री आवास के बाहर आपका प्रदर्शन विपक्ष के नेता के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र में इस प्रकार का प्रदर्शन कई गंभीर सवाल खड़े करता है।



• गरिमा और जिम्मेदारी: नेता प्रतिपक्ष का… — Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) July 22, 2026

'उद्देश्य समाधान था या राजनीतिक टकराव?'

उन्होंने कहा, "नेता प्रतिपक्ष का दायित्व लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बात रखना है. क्या इस तरह का प्रदर्शन उस पद की गरिमा के अनुरूप था? यदि बातचीत और समाधान की संभावना थी, तो बार-बार नई शर्तें रखकर गतिरोध क्यों उत्पन्न किया गया? क्या उद्देश्य समाधान था या राजनीतिक टकराव?"

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राहुल गांधी को दो टूक में जवाब देते हुए मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि छात्रों की चिंताओं का समाधान होना चाहिए, लेकिन उनके मुद्दों को राजनीतिक संघर्ष का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए. युवाओं का भविष्य राजनीति से ऊपर है.

उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता अपेक्षा करती है कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सभी राजनीतिक दल संवाद, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दें. लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है, लेकिन उसकी मर्यादा और जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है.

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