हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRJD ने उठाया परिवारवाद का मुद्दा तो भड़के गिरिराज सिंह, क्यों कर दी लालू की बहू-बेटी की चर्चा?

RJD ने उठाया परिवारवाद का मुद्दा तो भड़के गिरिराज सिंह, क्यों कर दी लालू की बहू-बेटी की चर्चा?

Giriraj Singh News: गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकते तो राज्य की जनता उनका सम्मान कैसे करेगी? इसी में उनकी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 21 Nov 2025 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार के अलावा 26 मंत्रियों ने बीते गुरुवार को शपथ ली. अब इन सभी मंत्रियों की कुंडली खोज-खोजकर आरजेडी परिवारवाद का आरोप लगा रही है. ऐसे में शुक्रवार (21 नवंबर, 2025) को जब मीडिया के सामने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए तो उनसे इस पर सवाल किया गया.

पटना में मीडिया से बातचीत में इस पर गिरिराज सिंह ने कहा, "लालू यादव जी अपने परिवार का सम्मान नहीं कर सकते… अपनी बूह-बेटी का सम्मान नहीं कर सकते तो राज्य की जनता उनका सम्मान कैसे करेगी? इसी में उनकी पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ है. राहुल गांधी हों या तेजस्वी हों इस बात को समझना चाहिए. जिस ढंग से लालू जी की बच्ची और बहू ने उनके ऊपर बदसलूकी का आरोप लगाया… मारपीट का आरोप लगाया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. बिहार की जनता इससे अपमानित हुई है."

बंगाल में एसआईआर होगा: गिरिराज सिंह

दूसरी ओर बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद अब चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों में मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) करवाने में जुट गया है. चुनाव आयोग की ओर से प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू भी हो गई है तो इसका विरोध भी जमकर हो रहा है. 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर का जमकर विरोध भी कर रही हैं. इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि बंगाल में एसआईआर होगा. 

गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगलराज को समाप्त किया जाएगा. बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को निकाला जाएगा. उन्होंने कहा, "ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी, बंगाल को बांग्लादेश नहीं हम बनने देंगे." बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हुई है. इसको लेकर हलचल भी मच गई है. बॉर्डर एरिया पर बांग्लादेश के कई घुसपैठी अब एसआईआर के डर से वापस अपने देश लौट रहे हैं तो वहीं टीएमसी के नेता जगह-जगह विरोध और हंगामा भी कर रहे हैं. ऐसे में अब गिरिराज सिंह ने करारा हमला करते हुए साफ कर दिया है कि बंगाल में हर हाल में एसआईआर होगा.

यह भी पढ़ें- Prashant Kishor: प्रशांत किशोर ने तोड़ा मौन व्रत, अपनी संपत्ति को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

Published at : 21 Nov 2025 03:27 PM (IST)
Lalu Yadav Giriraj Singh Bihar Cabinet Nitish Cabinet Nitish Kumar BIHAR NEWS
