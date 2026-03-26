CM नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'वो राज्यसभा जा रहे हैं क्योंकि जिस सरकार...'

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब उनके पास 202 विधायकों का समर्थन है तो वे राज्यसभा क्यों जा रहे हैं? जमुई में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के पास 202 विधायकों का समर्थन है, फिर भी वे राज्यसभा जा रहे हैं. यह बात किसी को पच नहीं रही है कि आखिर वे क्यों जा रहे हैं? लोकतंत्र में, जिस व्यक्ति के पास 202 विधायकों का समर्थन हो, उसे राज्यसभा जाने की जरूरत नहीं होती. वे वहां इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस सरकार का वे नेतृत्व कर रहे हैं, वह उनके काम या लोकप्रियता के आधार पर नहीं बनी थी.

'गुजरात की फैक्ट्री में मजदूरों की कमी न हो...'

प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जिसकी मदद से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, वे अब नीतीश कुमार के जाने के बाद सरकार चलाएंगे. अब बिहार की अगली सरकार गुजरात के हित को ध्यान में रखकर चलाई जाएगी. गुजरात की फैक्ट्री में मजदूरों की कमी न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा.

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'बदलाव लाने के हमारे संकल्प से कोई भटकाव नहीं'

उन्होंने जमुई को लेकर कहा कि जन सुराज के सदस्यों के साथ एक बैठक हुई है. चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, बिहार में बदलाव लाने के हमारे संकल्प से कोई भटकाव नहीं होगा. चाहे इसमें दो साल लगें या पांच, जन सुराज से जुड़ा हर वह व्यक्ति जो शिक्षा, रोजगार में सुधार और पलायन में कमी देखना चाहता है, वह इस संगठन का हिस्सा है.

बताते चलें कि सीएम नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा जाने का फैसला किया था और पिछले दिनों संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की है. नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर हैं और लगातार विभिन्न जिलों का दौरा कर योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं. इस दौरान एक चीज देखने में मिल रही है कि लोग उनसे बिहार नहीं छोड़ने की अपील कर रहे हैं.

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