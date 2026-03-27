Bihar News: 'बिहार नहीं छोड़िए नीतीश जी', समृद्धि यात्रा में आरा के एक बुजुर्ग ने CM से कर दी भावुक मांग
Bihar News In Hindi: नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा खत्म होते ही एक वायरल वीडियो में समर्थक उनसे बिहार न छोड़ने और 2030 तक मुख्यमंत्री बने रहने की अपील करते नजर आ रहे हैं.
बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है. नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलों के बीच अब जनता की भावनाएं भी खुलकर सामने आने लगी हैं. 26 मार्च को उनकी “समृद्धि यात्रा” का समापन पटना के बापू सभागार में हुआ, लेकिन इसके बाद जो वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने राजनीतिक माहौल को और दिलचस्प बना दिया है.
नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को विकास और जनसंवाद से जोड़कर देखा जा रहा था. यात्रा के दौरान उन्होंने कई जिलों का दौरा किया और योजनाओं का जायजा लिया. लेकिन यात्रा के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई.
वायरल वीडियो में दिखा जनता का प्यार
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की अपील कर रहे हैं. खासकर एक वीडियो में बुजुर्ग समर्थक भावुक होकर कहते नजर आ रहे हैं कि “सर, बिहार मत छोड़िए.”
आरा से सामने आए एक वीडियो ने सबका ध्यान खींचा है. इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर गुजारिश करते दिख रहे हैं कि वह बिहार न छोड़ें और कम से कम 2030 तक मुख्यमंत्री बने रहें. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
पोस्टर वाला वीडियो भी हुआ था वायरल
इससे पहले भी आरा से ही एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें मंच के सामने एक पोस्टर लहराया गया था, “बिहार को आपकी जरूरत है, अभी मत जाइए.” खास बात यह रही कि नीतीश कुमार ने खुद उस पोस्टर को मंच पर मंगवाया था, जिससे यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया.
बिहार में लगातार आम जनता और नीतीश कुमार के समर्थक मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्य सभा न जाकर बिहार की कमान संभालें. लोग मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करें.
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Source: IOCL