हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: 'बिहार नहीं छोड़िए नीतीश जी', समृद्धि यात्रा में आरा के एक बुजुर्ग ने CM से कर दी भावुक मांग

Bihar News: 'बिहार नहीं छोड़िए नीतीश जी', समृद्धि यात्रा में आरा के एक बुजुर्ग ने CM से कर दी भावुक मांग

Bihar News In Hindi: नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा खत्म होते ही एक वायरल वीडियो में समर्थक उनसे बिहार न छोड़ने और 2030 तक मुख्यमंत्री बने रहने की अपील करते नजर आ रहे हैं.

By : आर्यन आनंद | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 Mar 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है. नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की अटकलों के बीच अब जनता की भावनाएं भी खुलकर सामने आने लगी हैं. 26 मार्च को उनकी “समृद्धि यात्रा” का समापन पटना के बापू सभागार में हुआ, लेकिन इसके बाद जो वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने राजनीतिक माहौल को और दिलचस्प बना दिया है.

नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को विकास और जनसंवाद से जोड़कर देखा जा रहा था. यात्रा के दौरान उन्होंने कई जिलों का दौरा किया और योजनाओं का जायजा लिया. लेकिन यात्रा के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई.

वायरल वीडियो में दिखा जनता का प्यार

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की अपील कर रहे हैं. खासकर एक वीडियो में बुजुर्ग समर्थक भावुक होकर कहते नजर आ रहे हैं कि “सर, बिहार मत छोड़िए.”

आरा से सामने आए एक वीडियो ने सबका ध्यान खींचा है. इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर गुजारिश करते दिख रहे हैं कि वह बिहार न छोड़ें और कम से कम 2030 तक मुख्यमंत्री बने रहें. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

पोस्टर वाला वीडियो भी हुआ था वायरल

इससे पहले भी आरा से ही एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें मंच के सामने एक पोस्टर लहराया गया था, “बिहार को आपकी जरूरत है, अभी मत जाइए.” खास बात यह रही कि नीतीश कुमार ने खुद उस पोस्टर को मंच पर मंगवाया था, जिससे यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया.

बिहार में लगातार आम जनता और नीतीश कुमार के समर्थक मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्य सभा न जाकर बिहार की कमान संभालें. लोग मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करें.

और पढ़ें
Published at : 27 Mar 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
NITISH KUMAR BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar News: 'बिहार नहीं छोड़िए नीतीश जी', समृद्धि यात्रा में आरा के एक बुजुर्ग ने CM से कर दी भावुक मांग
'बिहार नहीं छोड़िए नीतीश जी', समृद्धि यात्रा में आरा के एक बुजुर्ग ने CM से कर दी भावुक मांग
बिहार
Petrol Diesel Crisis Live: राजस्थान में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल! महाराष्ट्र में तेल पर लगाई गई सीमा का फैसला वापस
Live: राजस्थान में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल! महाराष्ट्र में तेल पर लगाई गई सीमा का फैसला वापस
बिहार
पूर्णिया में बस ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या, पत्नी और बहनोई ने रची थी खौफनाक साजिश
पूर्णिया में बस ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या, पत्नी और बहनोई ने रची थी खौफनाक साजिश
बिहार
CM नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'वो राज्यसभा जा रहे हैं क्योंकि जिस सरकार...'
CM नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भूकंप से डोली धरती, भारत में महसूस किए गए झटके, जानें कितनी रही तीव्रता
भूकंप से डोली धरती, भारत में महसूस किए गए झटके, जानें कितनी रही तीव्रता
महाराष्ट्र
Thane News: ठाणे में ‘लॉकडाउन’ की फर्जी खबर से हड़कंप, पुलिस के हत्थे चढ़ा अफवाह फैलाने वाला युवक
ठाणे में ‘लॉकडाउन’ की फर्जी खबर से मचा हड़कंप, पुलिस के हत्थे चढ़ा अफवाह फैलाने वाला युवक
विश्व
Pakistan Laser Weapon: पाकिस्तान करने जा रहा लेजर वेपन डील, कौन कर रहा उसकी मदद, भारत को कितना खतरा?
पाकिस्तान करने जा रहा लेजर वेपन डील, कौन कर रहा उसकी मदद, भारत को कितना खतरा?
स्पोर्ट्स
दुनिया के सामने हुई PSL की फजीहत, बीच मैच में जर्सी का रंग निकला, सफेद बॉल बनी गुलाबी
दुनिया के सामने हुई PSL की फजीहत, बीच मैच में जर्सी का रंग निकला, सफेद बॉल बनी गुलाबी
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 8 Worldwide: दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ का भौकाल, 8वें दिन 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के 3 साल पुराने रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
विश्व
अमेरिका के दोस्त पर इजरायली हमला! तेहरान में पाकिस्तान की जमीन पर एयरस्ट्राइक से हड़कंप, नेतन्याहू की गलती या साजिश?
अमेरिका के दोस्त पर इजरायली हमला! तेहरान में पाकिस्तान की जमीन पर एयरस्ट्राइक से हड़कंप, हाई अलर्ट
ट्रेंडिंग
पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते... महिला की सरेआम गुंडागर्दी, ईंट लेकर कूच दी बाइक; वीडियो वायरल
पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते... महिला की सरेआम गुंडागर्दी, ईंट लेकर कूच दी बाइक; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
आपके RO का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया, जान लीजिए बदलने का तरीका?
आपके RO का फिल्टर खराब तो नहीं हो गया, जान लीजिए बदलने का तरीका?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget