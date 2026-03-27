बिहार: बढ़ते तापमान के बीच आज से मिलेगी राहत, 12 जिलों में आंधी, पानी और ओलावृष्टि की चेतावनी

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बिहार में एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव की संभावना बन रही है. हालांकि 27 मार्च की सुबह तो इसका असर नहीं दिख रहा है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार आज किसी भी वक्त मौसम में बदलाव होने का पूर्वानुमान है, जो आगामी 3 दिन यानी रविवार तक दिख सकता है. खासकर उत्तर बिहार में इसका असर ज्यादा होगा. इस दौरान बारिश तथा आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा.

मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को 12 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट है. आज किसी भी वक्त से पटना और उसके आसपास नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद जैसे जिलों में भी इसका असर दिखेगा और मौसम में बदलाव होगा. इससे पहले बीते गुरुवार को पूरे बिहार में गर्मी का असर रहा और तापमान 37 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया.

आंधी-बारिश का शुरू होगा दौर

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज से 3 दिनों तक आंधी-बारिश का दौर शुरू होगा, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. इसके प्रभाव से राज्य भर में मेघगर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. इस दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की भी संभावना है.

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

आज 12 जिलों-पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर-में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में आंधी, वज्रपात के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है. वहीं दक्षिण बिहार के पटना, नालंदा, नवादा, गया, बेगूसराय, भागलपुर, बांका समेत अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में भी मौसम बिगड़ने की आशंका है. कहीं-कहीं तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के साथ हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है.

इन जिलों के लिए भी जिलों में चेतावनी जारी

मौसम विभाग के अनुसार आगामी शनिवार और रविवार को भी कोसी, सीमांचल, पूर्वी एवं उत्तर बिहार के जिलों में चेतावनी जारी की गई है. बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है. बिहार में बीते 2-3 दिनों से तापमान में बेतहाशा वृद्धि हुई है और यह 38 डिग्री के करीब पहुंच गया है. दक्षिण बिहार के कई जिलों में 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पारा रहा. सबसे अधिक रोहतास जिले के बिक्रमगंज में 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कैमूर में 37, शेखपुरा में 36.8, गया में 36.2, बक्सर में 35.3, पटना में 35.2 और सीवान में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा.