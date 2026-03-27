Shubman Gill Gave Statement Regarding The Impact Player Rule: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है. इससे पहले गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने बीसीसीआई द्वारा आईपीएल में लागू ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ नियम को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इससे खेल में कौशल और चुनौती की अहमियत कम हो जाती है. इस नियम पर पहले रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या और हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने भी आपत्ति जताई है. मुंबई में बुधवार यानी 25 मार्च को हुए आईपीएल कप्तानों की बैठक में गिल समेत ज्यादातर कप्तानों ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से इस नियम की समीक्षा करने की मांग की.

‘इम्पैक्ट प्लेयर’ नियम पर शुभमन गिल ने क्या कहा?

बीसीसीआई द्वारा साल 2023 में ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ नियम लागू हुआ था और इसे कम से कम साल 2027 तक बढ़ाया गया है. इसी नियम को लेकर शुभमन गिल ने कहा, ‘मेरे हिसाब से ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ नहीं होना चाहिए. क्रिकेट आम तौर पर 11 खिलाड़ियों का खेल है. एक अतिरिक्त बल्लेबाज या गेंदबाज जोड़ने से असली चुनौती और खिलाड़ी के कौशल की अहमियत कम हो जाती है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘खेल में एक खास कौशल होता है. अगर आपके कुछ मुख्य बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाएं, तो टीम को अच्छा स्कोर बनाने के लिए रणनीति और कौशल की जरूरत होती है, लेकिन इस एक अतिरिक्त खिलाड़ी से खेल एकतरफा हो गया है और चुनौती भी कम हो गई है. मेरे लिए आसान पिच पर 220 रन का पीछा करने से ज्यादा रोमांचक चुनौती वाली पिच पर 180 या 160 रन का पीछा करना है.’

बीसीसीआई 2027 के बाद ले सकता है इस नियम पर फैसला

बीसीसीआई ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ नियम पर अंतिम फैसला साल 2027 के बाद ही ले सकता है. गिल ने कहा, ‘ये नियम साल 2027 तक लागू रहेगा. कप्तानों की बैठक में हमने इस पर बात की थी. मुझे समझ है कि इससे खेल थोड़ा मनोरंजक बनता है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन फैसला बीसीसीआई का होगा.’