बिहार में गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली और बारिश देगी बड़ी राहत! भीषण गर्मी के बीच मौसम करेगा खुश

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली और बारिश देगी बड़ी राहत! चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने किया खुश

बिहार में गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली और बारिश देगी बड़ी राहत! चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने किया खुश

Bihar Weather Today: बिहार की कुछ-कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ तेज हवा चलने की संभावना है और कई जगह पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 27 May 2026 09:13 AM (IST)
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बिहार में आज (बुधवार, 27 मई) मिला-जुला मौसम होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश तो कुछ में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है. उत्तर बिहार में वर्षा तो दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का सिलसिला पिछले चार-पांच दिनों से लगातार जारी है. दक्षिण बिहार में हीट वेव और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन अब दक्षिण बिहार में भी राहत मिलने की संभावना बन रही है. 

दक्षिण पश्चिम इलाके के 6 जिलों में कल (गुरुवार, 28 मई) तक राहत की संभावना नहीं है और भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है. हालांकि, 6 जिलों के अलावा सभी जिलों में तापमान में गिरावट तो उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी वर्षा और तेज हवा चलने की अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाके के औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल में पूरा दिन और रात मौसम सूखा रहेगा. खासकर औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास में आज भी भीषण गर्मी के साथ हीट वेव की की आशंका है. इन जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहने का पूर्वानुमान है.

इन जिलों में गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली

उत्तर बिहार के मधेपुरा और पूर्णिया मे आज तेज हवा के साथ भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. तो किशनगंज, कटिहार, सुपौल, अररिया, और सहरसा मे भी तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे घंटे चलने के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमक और वज्रपात के साथ तेज अधिक बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारंग, गोपालगंज, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 

इन जिलों के कुछ-कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ तेज हवा चलने की संभावना है और कई जगह पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है. इसके अलावा, दक्षिण बिहार के मध्य इलाके में पटना, नालंदा, जहानाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय जिले में भी कहीं-कहीं हल्की वर्षा तो कहीं बादल बने रहने के साथ तापमान में गिरावट होने का पूर्वानुमान है. कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की तेज हवा चलने की भी संभावना है.

29 मई को भारी बारिश की संभावना 

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, दक्षिण बिहार और उसके आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है और यह समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है. इसके साथ ही कल 28 मई से एक नया विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है. इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है और राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम में बदलाव के साथ वर्षा की संभावना बन रही है. 

इसके प्रभाव से 29 मई को राज्य के सभी जिलों में खासकर पश्चिमी इलाके में अधिक वर्षा की संभावना बढ़ रही है. दक्षिण बिहार के जिले में भीषण गर्मी और हीट वेव हो रहे हैं वहां भी तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है.कहा जाए तो और आगामी दो दिनों के बाद पूरे राज्य के तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है लेकिनउत्तर बिहार में लगातार वर्षा दर्ज हो रही है. 

बिहार का भभुआ रहा सबसे गर्म क्षेत्र

सोमवार को दोपहर बाद से मंगलवार की सुबह तक 25 जिलों में भारी से हल्के स्तर की बारिश हुई. इस दौरान कटिहार के प्राणपुर में 132.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. लेकिन पुरवा हवा का प्रवाह होने के बावजूद मंगलवार को राज्य के चार जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा. 

सबसे अधिक भभुआ में 43.6, डेहरी में 42.4, औरंगाबाद में 40.8 और छपरा में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.राजधानी पटना के न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई.पटना जिले का अधिकतम तापमान 38.4 और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आज बुधवार को भी पटना में के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है एक से दो डिग्री की गिरावट का उम्मीद है पटना जिले के कुछ जगहों पर आज बादल भी छाए रह सकते हैं.

वहीं मधेपुरा का अधिकतम तापमान 31.2, पूसा में 32.5, अगवानपुर में 31.3 तो दरभंगा में 32.05 डिग्री सेल्सियस अधिकतम पारा रहा. सोमवार की रात्रि राज्य के कई हिस्सों में 61 किमी की रफ्तार तक आंधी चली. इस तेज हवा से उत्तर पूर्वी बिहार औरकोसी-सीमांचल में तबाहीउत्तर और पूर्वी बिहार समेत कोसी, सीमांचल में सोमवार रात आई आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने कई जिलों में भारी तबाही मचाई है. वहीं आंधी-तूफान की चपेट में आने से भागलपुर में तीन, सुपौल व सीवान में एक-एक और नेपाल के रौतहट क्षेत्र में महिला की मौत हो गई

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Published at : 27 May 2026 09:13 AM (IST)
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