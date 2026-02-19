बिहार: पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी, 8 छात्र गिरफ्तार, पढ़ें पूरा मामला

पटना से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों में पुलिस ने बुधवार (18 फरवरी) देर रात सघन छापेमारी अभियान चलाया. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मध्य भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई. लगातार मिल रही शिकायतों और छात्रसंघ चुनाव के मद्देनजर नगर पुलिस अधीक्षक मध्य, पटना के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया.

छापेमारी के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई. पुलिस ने अवैध गतिविधियों, नशाखोरी और आपराधिक मामलों से जुड़े तत्वों पर विशेष नजर रखी. इस कार्रवाई में मिंटो छात्रावास से 8 छात्रों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया. जिससे पूरे विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया. पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियानों का उद्देश्य कैंपस में अनुशासन, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है.

गिरफ्तार सभी छात्रों को कोर्ट में किया जाएगा प्रस्तुत

एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार छात्रों में 01 का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है. छात्रों से पूछताछ चल रही है. पुलिस को छात्र संगठनों के बीच वर्चस्व को लेकर भिड़ंत की सूचना मिली थी. लगातार पुलिस को बीते दिनों से शिकायतें मिल रही थी. उसके बाद पुलिस टीम पहुंची. गिरफ्तार छात्रों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा. पुलिस की छापेमारी आगे भी हो सकती है.

28 फरवरी को होगा छात्रसंघ चुनाव का मतदान

बता दें पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव भी होना है. छात्रसंघ चुनाव का मतदान 28 फरवरी को होगा. सेंट्रल पैनल के अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष-इन पांच प्रमुख पदों के लिए चुनाव होंगे. इसके अलावा 22 काउंसिल मेंबर पदों पर भी मतदान कराया जाएगा. कॉलेज काउंसिल मेंबर के लिए प्रति एक हजार विद्यार्थियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा. विश्वविद्यालय की ओर से आज प्रारंभिक उम्मीदवार सूची जारी की जाएगी. इस सूची को लेकर यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति या शिकायत है, तो वह ग्रीवांस सेल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. अंतिम रूप से वैध उम्मीदवारों की सूची 21 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी. चुनाव से पहले पुलिस ने छापेमारी की है.

