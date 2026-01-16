बिहार में 'समृद्धि यात्रा' का आगाज, सत्ताधारी नेताओं ने जताया विकास और जनसंवाद का भरोसा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' को लेकर सत्ताधारी दल के नेताओं ने इसे राज्य के लिए सकारात्मक और विकास से जुड़ा कदम बताया है. आज (शुक्रवार) से सीएम ने यात्रा शुरू की है. नेताओं का कहना है कि यह यात्रा बिहार के लोगों के लिए नई योजनाओं, विकास कार्यों और जनसंवाद का माध्यम बनेगी.

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद शुरू हो रही यह 'समृद्धि यात्रा' बिहार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी. उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार के संकल्प को जमीन पर उतारने की शुरुआत बताया.

'बिहार में लोगों को मिलेगी नई योजनाओं की सौगात'

#WATCH | पटना: बिहार की मंत्री लेशी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' पर कहा, "आज मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। यह एक सफल यात्रा होगी; जब भी मुख्यमंत्री यात्रा पर जाते हैं, तो जनसंवाद करते हैं... यह यात्रा भी बिहार के लोगों के लिए अच्छी, सुखद और…

बिहार की मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री आज 'समृद्धि यात्रा' पर निकले हैं और यह यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी. उन्होंने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री यात्रा पर जाते हैं, तो सीधे जनता से संवाद करते हैं. इस दौरान जहां जरूरत होगी वहां उद्घाटन और शिलान्यास किए जाएंगे. साथ ही नई योजनाओं की सौगात भी लोगों को मिलेगी. उनके अनुसार यह यात्रा बिहार के लिए सुखद और प्रगति से भरी होगी.

बिहार की समृद्धि का कारण बनेगी यात्रा- नीरज कुमार

जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि शीतलहर के बावजूद मुख्यमंत्री विकास के नए मानक तय करने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं. उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से हो रही है, जो गांधी का चंपारण रहा है. थारू जनजाति के लिए बनाई गई महिला स्वाभिमान बटालियन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल पूरे देश के लिए मिसाल बनी है और चंपारण से शुरू हुई यह यात्रा बिहार की समृद्धि का कारण बनेगी.

'समृद्धि यात्रा की शुरुआत राज्य के लिए शुभ संकेत'

मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नीतीश कुमार लगातार यात्राओं और जनसंपर्क के जरिए बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहे हैं. वहीं मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि बिहार को ऐसा नेता मिला है, जो हर साल हर जिले में जाकर जनता को विकास की सौगात देता है. उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि समृद्धि यात्रा की शुरुआत राज्य के लिए शुभ संकेत है.

