जीतन राम मांझी के बयान पर RJD ने कहा- 'एक अनार 100 बीमार', BJP बोली- 'बिहार का CM…'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं. अगले महीने (अप्रैल, 2026) मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं. अब ऐसे में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अगले सीएम के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. हालांकि चौंकाने वाले चेहरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ऐसा करते आई है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार इशारों-इशारों में सम्राट चौधरी को अपनी पसंद बता रहे हैं इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है. जीतन राम मांझी के बयान के बाद से तो बिहार में सीएम पद को लेकर सियासत और तेज हो गई है.

दर्जन भर लोग सीएम के लिए बेचैन: आरजेडी

शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस पूरे मामले में कहा कि नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू में दर्जन भर लोग सीएम बनने के लिए बेचैन हैं. चिराग भी सीएम बनना चाहते हैं. एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति है. मुख्यमंत्री बनने की होड़ मची है. बिहार की जनता से इन लोगों को मतलब नहीं है. सत्ता की लड़ाई चल रही है.

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महत्वाकांक्षा की कोई लड़ाई नहीं: बीजेपी

इस विवाद पर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह समय के साथ साफ हो जाएगा. जो भी सीएम बनेगा वह एनडीए के सभी दलों की सहमति और नीतीश के आशीर्वाद से बनेगा. बिहार में महत्वाकांक्षा की कोई लड़ाई नहीं है. बिहार का मुख्यमंत्री वही होगा जो बिहार का तेजी से विकास करेगा. बिहार को विकसित राज्य बनाना है. एनडीए पूरी तरह से एकजुट है. जो भी निर्णय होगा सर्वसम्मति से होगा.

जीतन राम मांझी ने क्या कहा है?

बीते गुरुवार (19 मार्च, 2026) को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इफ्तार के मौके पर मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार पारदर्शी आदमी हैं. जो मन में सोचते हैं वह करते हैं. किसी के बारे में क्या सोचते हैं वह कहते नहीं हैं, लेकिन यदि ऐसा इशारा (सम्राट चौधरी के सीएम बनाने को लेकर) दे रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि वह इससे पीछे नहीं हटेंगे. हम भी समझते हैं कि लगता है कि सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के इच्छित व्यक्ति हो सकते हैं सीएम पद के लिए.

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