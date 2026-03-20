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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार के विपरीत जा रहे संजय झा! CM के 'दोस्त' का दावा, 'BJP अपनी पीठ से…'

नीतीश कुमार के विपरीत जा रहे संजय झा! CM के 'दोस्त' का दावा, 'BJP अपनी पीठ से…'

Bihar Politics: आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा है कि सब जानते हैं कि संजय झा नीतीश कुमार के यहां बीजेपी द्वारा ही स्थापित (प्लांटेड) हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 Mar 2026 01:18 PM (IST)
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नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बिहार के अगले मुख्यमंत्री की जोरशोर से चर्चा हो रही है. हालांकि एनडीए के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा. इसके लिए नीतीश कुमार की भी सहमति ली जाएगी. इन तमाम कयासों और बयानों के बीच आरजेडी नेता और सियासत में कभी नीतीश कुमार के 'दोस्त' रहे शिवानंद तिवारी ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को लेकर बड़ा बयान दिया है.

शिवानंद तिवारी ने शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को अपने फेसबुक से पोस्ट कर काफी कुछ कहा. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा की हर सभा में अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट को आगे कर रहे हैं. सम्राट के पीठ पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि आगे आप लोगों का सब काम यही करेंगे. दूसरी ओर संजय झा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है. अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा यह भी तय नहीं है." 

यह भी पढ़ें- बिहार में 'सम्राट मॉडल' की बात हो रही, सवाल पर नीतीश कुमार की पार्टी ने दिया ये रिएक्शन

संजय झा का सियासत में कोई वजूद नहीं: शिवानंद

आरजेडी नेता ने आगे कहा, "उनके अनुसार नीतीश कुमार आदतन मंच पर किसी के पीठ पर हाथ रखकर उसके विषय में कुछ अच्छा बोल देते हैं. यह वही संजय झा कह रहे हैं जिनका सियासत में कोई वजूद नहीं है. वे जो कुछ भी हैं नीतीश जी के ही बदौलत हैं. राजनीति में नीतीश जी के द्वारा ही गमला में उगाए गए संजय झा उन्हीं के विपरीत बोल रहे हैं. सब जानते हैं कि संजय झा नीतीश कुमार के यहां बीजेपी द्वारा ही स्थापित (प्लांटेड) हैं.

शिवानंद तिवारी ने का कहना है कि संजय झा का बयान बता रहा है कि बीजेपी अपनी पीठ से नीतीश कुमार को उतारना चाहती है. अगर स्थिति बिगड़ती भी है तो नीतीश कुमार के लिए कुछ कर पाने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने JDU के लिए कह दी बड़ी बात, 'मैं अपने हिस्से का अंशदान…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Mar 2026 01:16 PM (IST)
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Sanjay Kumar Jha Shivanand Tiwari Nitish Kumar BIHAR NEWS
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