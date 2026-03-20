नीतीश कुमार के विपरीत जा रहे संजय झा! CM के 'दोस्त' का दावा, 'BJP अपनी पीठ से…'

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नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बिहार के अगले मुख्यमंत्री की जोरशोर से चर्चा हो रही है. हालांकि एनडीए के तमाम नेता यह कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा. इसके लिए नीतीश कुमार की भी सहमति ली जाएगी. इन तमाम कयासों और बयानों के बीच आरजेडी नेता और सियासत में कभी नीतीश कुमार के 'दोस्त' रहे शिवानंद तिवारी ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को लेकर बड़ा बयान दिया है.

शिवानंद तिवारी ने शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को अपने फेसबुक से पोस्ट कर काफी कुछ कहा. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा की हर सभा में अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट को आगे कर रहे हैं. सम्राट के पीठ पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि आगे आप लोगों का सब काम यही करेंगे. दूसरी ओर संजय झा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है. अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा यह भी तय नहीं है."

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संजय झा का सियासत में कोई वजूद नहीं: शिवानंद

आरजेडी नेता ने आगे कहा, "उनके अनुसार नीतीश कुमार आदतन मंच पर किसी के पीठ पर हाथ रखकर उसके विषय में कुछ अच्छा बोल देते हैं. यह वही संजय झा कह रहे हैं जिनका सियासत में कोई वजूद नहीं है. वे जो कुछ भी हैं नीतीश जी के ही बदौलत हैं. राजनीति में नीतीश जी के द्वारा ही गमला में उगाए गए संजय झा उन्हीं के विपरीत बोल रहे हैं. सब जानते हैं कि संजय झा नीतीश कुमार के यहां बीजेपी द्वारा ही स्थापित (प्लांटेड) हैं.

शिवानंद तिवारी ने का कहना है कि संजय झा का बयान बता रहा है कि बीजेपी अपनी पीठ से नीतीश कुमार को उतारना चाहती है. अगर स्थिति बिगड़ती भी है तो नीतीश कुमार के लिए कुछ कर पाने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है.

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