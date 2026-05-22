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हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहतास में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, CO सहित 3 गिरफ्तार, कोई ले रहा था 20 हजार घूस तो कोई 3 लाख

रोहतास में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, CO सहित 3 गिरफ्तार, कोई ले रहा था 20 हजार घूस तो कोई 3 लाख

Rohtas News in Hindi: रोहतास में किसी की मनचाही पोस्टिंग होनी थी तो किसी से दाखिल-खारिज के मामले में रुपये मांगे गए थे. शिकायत के बाद निगरानी की ओर से कार्रवाई की गई.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 22 May 2026 05:57 PM (IST)
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रोहतास में शुक्रवार (22 मई, 2026) को निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की. पटना से रोहतास पहुंचे निगरानी की दो अलग-अलग टीम ने घूस लेते सीओ, लिपिक और एक कर्मी को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. 

निगरानी विभाग की पहली कार्रवाई सासाराम सदर अस्पताल परिसर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में हुई. यहां कार्यरत लिपिक सतीश कुमार को 20 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया. निगरानी की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा. 

मनचाही पोस्टिंग के लिए मांगे गए थे रुपये

निगरानी के डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी लिपिक सतीश कुमार ने संझौली प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित प्रखंड लेखा प्रबंधक सुनीता कुमारी से मनचाही पोस्टिंग के नाम घूस मांगा था. पीड़िता की शिकायत के बाद मामले का सत्यापन कराया गया तो आरोप सही निकला. इसके बाद अब कार्रवाई की गई है.

सदर अंचल कार्यालय में हुई दूसरी कार्रवाई

पहली कार्रवाई के कुछ ही घंटे बाद निगरानी की दूसरी टीम ने रोहतास सदर अंचल कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की. सदर अंचल अधिकारी आकाश कुमार रौनियार और एक कर्मी सोनू कुमार को तीन लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया.

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दाखिल-खारिज के लिए मांगे गए थे पैसे

निगरानी के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि इस मामले में राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार ने निगरानी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि जमीन के दाखिल-खारिज से जुड़े एक मामले को निपटाने के लिए छह लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई थी. जांच के दौरान शिकायत सही पाया गया तो कार्रवाई के लिए जाल बिछाया गया. तय योजना के अनुसार तीन लाख रुपये की पहली किस्त दी जानी थी. 

आरोप है कि सीओ आकाश कुमार रौनियार ने अपने किराए के आवास पर कर्मी सोनू कुमार के माध्यम से रिश्वत की रकम मंगवाई थी. जैसे ही पैसे का लेनदेन हुआ, निगरानी टीम ने दोनों को दबोच लिया.

दोनों मामलों में गिरफ्तार सीओ और कर्मियों को निगरानी विभाग अपने साथ पटना ले गई. माना ज रहा है कि आगे इनकी संपत्ति की जांच हो सकती है. एक ही दिन में दो बड़ी कार्रवाई होने से रोहतास जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति दिखी.

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Published at : 22 May 2026 05:54 PM (IST)
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