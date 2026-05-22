RJD के इस नेता को कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश, BJP के मंत्री ने किया था मुकदमा, जानें मामला

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व विधायक प्रेम शंकर यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. गोपालगंज की अदालत ने मानहानि के एक मामले में उनके खिलाफ समन जारी किया है. यह मामला वर्ष 2022 में सोशल मीडिया पर दिए गए एक बयान से जुड़ा हुआ है.

शुक्रवार (22 मई, 2026) को एसीजेएम-1 गोपाल प्रसाद की अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए पूर्व विधायक को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पांच जून को उपस्थित होने का आदेश दिया है. निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने या जमानत नहीं लेने की स्थिति में मामले का ट्रायल शुरू हो सकता है. दोष सिद्ध होने पर सजा का भी प्रावधान है.

प्रेम शंकर यादव ने जारी किया था एक बयान

जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2022 को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक रहे प्रेम शंकर यादव ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था. आरोप है कि उन्होंने उस बयान में वर्तमान बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर नारायणी रिवर फ्रंट निर्माण कार्य में 40 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही जातीय वैमनस्यता फैलाने संबंधी टिप्पणी भी की गई थी.

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इस बयान को लेकर मिथिलेश तिवारी की ओर से गोपालगंज न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर कराया गया था. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने मानहानि का मामला बनता हुआ पाया. इसके बाद इस पर संज्ञान लेते हुए अब पूर्व विधायक के खिलाफ समन जारी किया गया है.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अधिवक्ता राजेश पाठक ने बताया कि न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को सदेह उपस्थित होने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अदालत में उपस्थिति के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इस मामले के सामने आने के बाद जिले की राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है. राजनीतिक गलियारों में इस समन को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. अब सबकी नजर अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां पूर्व विधायक की ओर से जवाब पेश किया जाएगा.

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