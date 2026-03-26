बिहार में सियासी हड़कंप! JDU ने कहा- 'नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, वो…'

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. उनके बाद कौन सीएम होगा इसकी चर्चा हो रही है. इस बीच जेडीयू की ओर से एक हैरान करने वाला बयान आया है. जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, वो बिहार के बेटे हैं, बिहार में रहेंगे.

मीडिया से बातचीत में कहा, "कौन कह रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं? जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे लगता है वो नीतीश कुमार से वाकिफ नहीं हैं."

जेडीयू एमएलसी के इस बयान से सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार कोई चौंकाने वाला निर्णय लेंगे? पत्रकारों ने खालिद अनवर से पूछा कि नीतीश कुमार तो अब सीएम नहीं रहेंगे, वो तो फैसला नहीं ले सकेंगे. इस पर कहा किनीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कहना जल्दबाजी होगी. ये भी कहना मुश्किल है कि कोई और आता है तो वो नीतीश कुमार की राह पर नहीं चलेगा तो क्या कुर्सी पर बना रहेगा? जनता को तय करना है. जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश दिया है. नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार को आगे लेकर जा रहे हैं आगे भी जाएंगे.

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'…ये नीतीश कुमार को तय करना है'

इस सवाल पर कि क्या राज्यसभा जाने के बाद भी सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार बने रहेंगे? इस पर जेडीयू नेता ने कहा कि ये नीतीश कुमार को तय करना है कि वो यहां की कुर्सी पर रहकर काम करेंगे या एनडीए के किसी नेता को सीएम की कुर्सी पर बैठाकर काम कराएंगे. हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो बिहार छोड़कर जा रहे हैं.

जेडीयू नेता ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है. जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तब की बात है. अगला सीएम किस पार्टी का बनेगा वो एनडीए तय करेगा. अभी नीतीश कुमार बहुत अच्छे से बिहार चला रहे हैं, नीतीश कुमार को ही डिसीजन लेने दीजिए.

खालिद ने कहा कि बिहार के 14 करोड़ लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम रहें. किसी ने उनको ये नहीं कहा है कि वे गद्दी छोड़ें. उनका निजी निर्णय है कि राज्यसभा जाना है. अभी भी उन्हीं का निर्णय होगा कि वो गद्दी छोड़ेंगे या नहीं. अपना निर्णय उनको खुद लेना है. एक सवाल के जवाब में आगे कहा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भगाया जा रहा है, पता नहीं उनको ये बात कहां से पता चली.

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