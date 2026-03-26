Bihar News: CM नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज समापन, पटना-नालंदा को मिलेंगी बड़ी योजनाएं

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन आज 26 मार्च को पटना में होगा. पांचवें चरण के अंतिम दिन वे नालंदा और पटना में कई विकास कार्यक्रमों में शामिल होंगे. इस दौरान हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा.

बता दें कि नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा का आज आखिरी दिन है. वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं और अगले महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं. राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में समृद्धि यात्रा करने की शुरूआत की थी, जिसका आज समापन होना है.

नालंदा में है कार्यक्रम

सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री बिहार शरीफ पहुंचेंगे, जहां ₹494 करोड़ की 106 योजनाओं का शिलान्यास और ₹316 करोड़ की 110 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. स्मार्ट सिटी योजना के तहत एलआईसी भवन से सोगरा कॉलेज मोड़ तक बने फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे.

कोसुक गांव के पास पंचाने नदी पर विकसित हो रहे रिवर फ्रंट का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद पुराना स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे. यहां जिले की कई योजनाओं का ऑफलाइन उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा, साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी.

पटना में भी है कार्यक्रम

दोपहर 1 बजे पटना पहुंचकर मुख्यमंत्री ₹583 करोड़ की 612 योजनाओं का शिलान्यास और ₹473 करोड़ की 761 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे. बाबू सभागार में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे.

बताया जा रहा है कि यह समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी आखिरी यात्रा हो सकती है. वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और अगले महीने पद छोड़ सकते हैं. इससे पहले 25 मार्च को बक्सर और भोजपुर में भी उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और प्रगति की समीक्षा की थी.

इसके पहले 25 मार्च को सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर एवं भोजपुर जिले में विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की.