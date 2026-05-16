खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा है. खासकर पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG) और डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि के साथ कमी भी देखने को मिल रही है. इस मामले को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. अब इसको लेकर बिहार के नवादा से सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विवेक ठाकुर ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है.

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है. यह बात गांव में रहने वाले लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन विपक्ष को नहीं. विवेक ठाकुर ने कहा कि खाड़ी देशों में जारी युद्ध को लेकर विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है. यह सिर्फ भारत में या किसी एक देश में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में ये संकट उत्पन्न है.

विवेक ने कहा- भारत बहुत ही संतुलित स्थिति में

सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि दूसरे देश की बात क्या करना, खुद अमेरिका में पेट्रोल डीजल का दाम 48 प्रतिशत बढ़ गए हैं. इसके अलावा अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं, जैसे यूरोप या कोई अन्य देश हर जगह दाम आसमान छू रहे हैं. उसके मुकाबले भारत बहुत ही संतुलित स्थिति में है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपील किया है कि फिजूल खर्च जितना हो सके कम करके हमको बचाना है. चाहे वो बचत तेल बचत के माध्यम से हो या सोने की खरीदारी के माध्यम से हो या फिर बड़े शौक जो भारतीय मूल के लोग विदेश घूमने जाते हैं. पीएम मोदी ने इसी पर कहा है कि आप थोड़ा फिजूल खर्च पर नियंत्रण करें.

विपक्ष पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप

बीजेपी सांसद ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने और मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा,'अब विपक्ष इस मुद्दे को घूमा रहा है. विदेश जाने पर टैक्स लगेगा ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया है. वास्तव में विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है. विपक्ष का कहना है कि सरकार में संवेदनशीलता नहीं है. अगर आप गौर करें करें तो दो तिहाई अखबार खाड़ी युद्ध से ही भरे रहते हैं. न्यूज चैनल भी खाड़ी युद्ध को ही प्रमुखता से दिखा रहा है.'

उन्होंने कहा कि इस बात को आम आदमी समझ रहा है. यहां तक कि गांव में रहने वाले लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे विपक्षी नेताओं को ये बात समझ नहीं आ रही है तो भारतीय लोकतंत्र में इससे दुखद बात और क्या हो सकती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष गुमराह करने का काम ना करें.भारत का हर नागरिक इस बात को समझता है. 22 राज्य में बीजेपी की सरकार है, 70 प्रतिशत जनता बीजेपी के साथ है क्योंकि बीजेपी पर लोगों को विश्वास है.