'राहुल गांधी जी छठ किए हैं?', तेज प्रताप यादव का कांग्रेस नेता पर हमला, कहा- 'जो आदमी…'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छठ वाले बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है. अलग-अलग दल के नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है. इस बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए बड़ा बयान दिया है.

तेज प्रताप यादव ने कहा, "कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, "राहुल गांधी जी को छठ के बारे में क्या पता है? राहुल गांधी जी छठ किए हैं? उनको कुछ पता है? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या ज्ञान है?" वे पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. मुकेश सहनी कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव कौन हैं हम नहीं जानते इस सवाल पर कहा, "किसका नाम लिए आप? हम नहीं जानते हैं."

पटना, बिहार: जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणियों पर कहा, "कौन सा ड्रामा है? राहुल गांधी को छठ महापर्व के बारे में क्या पता। क्या राहुल गांधी ने कभी छठ किया है, जो छठ पर बोल रहे हैं? जो… pic.twitter.com/BEkhEq23sm — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 30, 2025

दिलीप जायसवाल ने भी किया राहुल गांधी पर हमला

उधर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "राहलु गांधी जब कल आए थे तो उन्होंने छठ महापर्व को कहा था कि बिहार में ये नौटंकी होता है. लोक आस्था का महापर्व उनको नौटंकी नजर आता है क्योंकि वो विदेश में पढ़े हैं. यही एक पर्व जिसमें उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. उपासना की जाती है. इसलिए दिनकर की वो पंक्ति कि 'जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है', तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का विवेक समाप्त हो गया. विपक्ष डिप्रेशन में है."

दूसरी ओर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद पर बैठे हैं. वह छठ पूजा की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं. छठ पूजा पूरे देश में मनाई जाती है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बिहार की जनता का अपमान किया है. यह निंदनीय है. बिहार की जनता उन्हें करारा जवाब देगी..."

