बिहार चुनाव: 'कांग्रेस और RJD के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे', मुजफ्फरपुर में गरजे नरेंद्र मोदी
Bihar Election 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं. इसलिए कहता हूं कि सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा.
बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने देखा है कि आपका ये बेटा छठी मैया की जय-जयकार दुनिया में कराने में लगा है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं.
पीएम मोदी ने कहा, "क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या ऐसा अपमान, बिहार, हिंदुस्तान और मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती हैं, वो सहन कर सकती हैं?...जो महिलाएं निर्जला इतना लंबा व्रत रखती हैं, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं, वो आरजेडी-कांग्रेस की नजर में ड्रामा करती हैं. क्या बिहार की माताएं-बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेंगी? मैं जानता हूं कि छठी मैया के इस अपमान को बिहार का कोई भी व्यक्ति नहीं भूलेगा..."
#WATCH मुजफ्फरपुर, बिहार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आपने देखा है कि आपका ये बेटा तो छठी मैया की जय-जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और RJD के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है?… pic.twitter.com/V7G8QPfm4a— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2025
अमित शाह ने किया राहुल गांधी पर हमला
उधर दूसरी ओर बिहार के लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और राहुल गांधी पर हमला किया. कहा, "कल राहुल बाबा आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते करते उन्होंने छठी मैया का भी अपमान किया. उन्होंने कहा कि छठी मैया की पूजा करने वाले लोग नाटक करते हैं. राहुल बाबा, आप छठी मैया के महत्व और आस्था को नहीं समझेंगे...आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द बोलते हो. जरा इतिहास उठाकर देख लो. जितनी बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस के नेताओं ने अपशब्द बोले, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है...14 नवंबर को जब डब्बे खुलेंगे, महागठबंधन साफ हो जाएगा..."
