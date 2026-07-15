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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबंटी यादव और पंकज राय की हत्या मामले में कूदे खेसारी लाल यादव, 'मैं सम्राट चौधरी से…'

बंटी यादव और पंकज राय की हत्या मामले में कूदे खेसारी लाल यादव, 'मैं सम्राट चौधरी से…'

Khesari Lal Yadav News: खेसारी लाल ने बिहार, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के नागरिकों से अपील की है कि इस मामले में आवाज उठाए जाए. खेसारी ने भरत तिवारी एनकाउंटर का भी जिक्र किया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 15 Jul 2026 05:17 PM (IST)
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पटना के न्यू करबिगहिया के रहने वाले बंटी यादव (Bunty Yadav) और छपरा के पंकज राय (Pankaj Rai) की हत्या मामले में खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) की एंट्री हो गई है. खेसारी लाल यादव ने निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है. बुधवार (15 जुलाई, 2026) को खेसारी लाल यादव ने अपने एक्स हैंडल से इन दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए पोस्ट किया.

खेसारी लाल यादव ने कहा, "बंटी और पंकज की निर्मम हत्या की घटना ने मन को अत्यंत व्यथित और आक्रोशित किया है. किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता. पीड़ित परिवार जिस असहनीय दर्द और पीड़ा से गुजर रहा है, उसकी कल्पना भी कठिन है."

'जिस प्रकार भारत तिवारी...'

एक्स पोस्ट के जरिए वे आगे कहते हैं, "जिस प्रकारभारत तिवारी जी को न्याय दिलाने के लिए देश के हर कोने से हम सभी ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की थी, उसी प्रकार आज आवश्यकता है कि हम सभी जाति, धर्म, वर्ग और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर बंटी और पंकज के परिवार के लिए भी न्याय की मांग करें." बता दें कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद बिलौटी (भोजपुर) पहुंचकर खेसारी लाल यादव ने उनके परिजनों से मुलाकात की थी.

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खेसारी लाल ने सम्राट चौधरी से किया आग्रह

बिहार, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के सभी नागरिकों से अपील करते हुए खेसारी ने कहा कि इस मामले में आवाज उठाए जाए ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके. उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से कहा, "मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी आग्रह करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच सुनिश्चित कर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, ताकि समाज में कानून के प्रति विश्वास और मजबूत हो."

खेसारी लाल यादव ने कहा कि वे शीघ्र ही पीड़ित परिवार से मिलेंगे. उन्हें विश्वास दिलाएंगे. कि वे इस कठिन समय में अकेले नहीं हैं. साथ ही उनकी ओर से जो भी संभव हो सकेगा करेंगे. परिवार के साथ खड़ा रहने की बात कही है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Jul 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Khesari Lal Yadav BIHAR NEWS Bunty Yadav
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