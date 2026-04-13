बिहार: JDU विधायक पप्पू पांडेय की गिरफ्तारी के लिए गोपालगंज में रेड, पहुंची 200 पुलिस

जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को उनकी गिरफ्तारी के लिए करीब 200 की संख्या में गोपालगंज की पुलिस ने रेड की. यह छापेमारी तुलसिया स्थित आवास और हथुआ स्थित पेट्रोल पंप पर बने आवास पर हुई है.

जिले के अलावा पटना और अन्य संबंधित ठिकानों पर भी रेड की खबर है. यह पूरा मामला फर्जी दस्तावेज पर जमीन कब्जा करने वाले भू-माफिया को संरक्षण देने के केस से जुड़ा हुआ है. जेडीयू विधायक पप्पू पांडेय फरार बताए जा रहे हैं. उनके खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी हुआ है. उनके साथ उनके भाई सतीश पांडेय की भी गिरफ्तारी होनी है.

सोमवार को पुलिस की 50 गाड़ियों के साथ करीब 200 जवानों की टीम विधायक के आवास पर पहुंची. घेराबंदी कर तलाशी शुरू की गई. गोपालगंज के एसपी खुद पूरे मामले को देख रहे हैं.

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विधायक के साथ-साथ भाई भी गायब

गोपालगंज एसपी के मुताबिक कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में भू-माफिया द्वारा जमीन कब्जा करने और उन्हें संरक्षण देने के आरोप में विधायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है. उनके संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है. फिलहाल पुलिस दबिश के कारण विधायक के साथ-साथ उनके भाई भी गायब हैं.

चार लोगों की हो चुकी है केस में गिरफ्तारी

बता दें कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन कब्जा करने के आरोप में मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार राय ने एक अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने सीवान निवासी भू-माफिया भोला पांडेय सहित चार बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है. इसी केस में विधायक और उनके भाई पर साजिशकर्त्ता के आरोप में अभियुक्त बनाया गया है. अब देखना होगा कि कब तक विधायक और उनके भाई की गिरफ्तारी होती है. इस छापेमारी से जिले में हड़कंप मचा है.

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