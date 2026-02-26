Bihar News: बच्चा चोरी की अफवाहों पर बिहार पुलिस सख्त, ADG बोले- 'दो दिन में...'

बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों से मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ता देख बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के थानों को अलर्ट कर दिया है. थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बच्चा गुम होने की कोई भी सूचना मिलते ही तुरंत जांच की जाए और अगर कोई बच्चा 24 घंटे तक गुम रहे तो उस मामले में केस दर्ज करना अनिवार्य है.

CID कमजोर वर्ग के एडीजी अमित कुमार जैन ने बताया कि पिछले दो दिनों में बच्चा चोरी के पांच मामले सामने आए. इनमें मुजफ्फरपुर के दो और जमुई, पूर्णिया तथा नालंदा के एक-एक मामले शामिल हैं. जांच में ये सभी घटनाएं अफवाह साबित हुईं. उन्होंने कहा कि बच्चा चोरी की खबर तेजी से फैलती है और कुछ ही देर में भीड़ जुट जाती है, जिससे मॉब लिंचिंग का खतरा बढ़ जाता है. कई बार निर्दोष लोग भी भीड़ का शिकार हो जाते हैं.

अब तक 14,699 गुमशुदगी के मामले दर्ज

एडीजी जैन ने बताया कि इस वर्ष अब तक 14,699 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें 12,526 बालिकाएं और 2,173 बालक शामिल हैं. पुलिस ने जांच के बाद 7,772 बच्चों को बरामद कर लिया है जबकि 6,927 बच्चे अभी भी गुमशुदा हैं. यदि कोई बच्चा चार महीने तक बरामद नहीं होता तो मामला एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है. यह यूनिट राज्य के सभी जिलों में सक्रिय है और ऐसे मामलों की विशेष निगरानी करती है.

कानून अपने हाथ में न लें, 112 पर करें कॉल

एडीजी ने आमजन से अपील की कि बच्चा चोरी की कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और कानून अपने हाथ में न लें. ऐसी किसी भी स्थिति में डायल-112 या नजदीकी थाने को फौरन जानकारी दें.