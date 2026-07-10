बिहार: मटन बोलकर खिला दिया मुर्गा! शादी में जमकर मारपीट, दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग भिड़े

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: मटन बोलकर खिला दिया मुर्गा का पीस! शादी में जमकर मारपीट, दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग भिड़े

बिहार: मटन बोलकर खिला दिया मुर्गा का पीस! शादी में जमकर मारपीट, दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग भिड़े

Bihar News in Hindi: पूरी घटना सहरसा जिले के महिषी थाना क्षेत्र के राजनपुर गांव की है. हालांकि कुछ लोगों ने बीच-बचाव और बातचीत कर मामले को अपने स्तर से सुलझा लिया.

Written By : मुकेश कुमार सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 10 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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बिहार की शादियों में अक्सर हर्ष फायरिंग और मारपीट की खबरें सामने आती रहती हैं. एक बार फिर खाने को लेकर विवाद सामने आया है. घटना बिहार के सहरसा जिले की है. बीते गुरुवार (09 जुलाई, 2026) को निकाह के दौरान तब बवाल हो गया जब बारातियों को मटन की जगह मुर्गा का मीट परोस दिया गया. 

देखते ही देखते निकाह स्थल रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. इस दौरान दुल्हन और दूल्हा पक्ष के कुछ लोग आपस में भिड़ गए. मारपीट शुरू हो गई. जिसको जैसे मौका मिला एक-दूसरे पर हमला करने लगा. यह पूरी घटना महिषी थाना क्षेत्र के राजनपुर गांव की है. बताया जाता है कि इस मारपीट की घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. 

खाना शुरू होते ही हुआ विवाद

जानकारी अनुसार, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के वार्ड नंबर 12 निवासी मो. अनवर के पुत्र मो. अब्दुल्ला उर्फ चांद का निकाह महिषी प्रखंड के राजनपुर निवासी मो. जाविद उर्फ मोटो की पुत्री से तय हुआ था. दूल्हे के साथ बारात लड़की के घर पहुंची और फिर निकाह की रस्में संपन्न हुईं. जैसे ही खाना शुरू हुआ कि विवाद हो गया.

दूल्हा पक्ष का आरोप है कि उन्हें शादी के मेन्यू में 'खस्सी' का मांस खिलाने की बात कही गई थी, लेकिन जब थाली सामने आई तो उसमें 'मुर्गा' परोसा जा रहा था. इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई. 

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घटना के संबंध में दूल्हे के चाचा मो. इरफान ने बताया कि खाने के विवाद को लेकर लड़की पक्ष के लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनके परिवार के कई लोग जख्मी हो गए, सभी घायलों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर में चल रहा है.

आपस में सुलझा लिया गया मामला

हालांकि कुछ लोगों ने बीच-बचाव और बातचीत कर मामले को अपने स्तर से सुलझा लिया. पुलिस तक बात नहीं पहुंची. शादी भी संपन्न हो गई. टूटने जैसी नौबत नहीं आई. फिलहाल इस घटना की पूरे सहरसा में चर्चा हो रही है.

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Published at : 10 Jul 2026 05:37 PM (IST)
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