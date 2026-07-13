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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव की अब टीवी शो में एंट्री, पवन सिंह संग रिश्तों पर बोले- 'चंद लोग…'

तेज प्रताप यादव की अब टीवी शो में एंट्री, पवन सिंह संग रिश्तों पर बोले- 'चंद लोग…'

Tej Pratap Yadav in Bhojpuri Bawaal Show: 'भोजपुरी बवाल' शो का प्रसारण दो अगस्त से होगा. शो का जो प्रोमो आया है उसमें तेज प्रताप के अलावा पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी दिख रही हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Jul 2026 07:02 PM (IST)
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आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) अपने अलग अंदाज के लिए चर्चित हैं. राजनीति के साथ-साथ वे जीवन के हर पल को मस्त होकर जीते हैं. खुद को कृष्ण का भक्त बताने वाले तेज प्रताप अलग-अलग रंग में दिख चुके हैं. सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव की एंट्री अब टीवी शो में हो चुकी है, जिसका नाम 'भोजपुरी बवाल' है. दो अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स पर इस शो का प्रसारण होगा. 

इस टीवी शो का जो प्रोमो आया है उसमें तेज प्रताप यादव के अलावा पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी दिख रही हैं. तेज प्रताप यादव को छोड़ दें तो बाकी सभी भोजपुरी के कलाकार ही हैं. पवन सिंह और दिनेश लाल यादव राजनीति से बाद में जुड़े हैं. इससे पहले वे दोनों कलाकरा ही थे. अब जो प्रोमो आया है उसे तेज प्रताप यादव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल टीवाई ब्लॉग (ty_vlog_) से सोमवार (13 जुलाई, 2026) को शेयर किया है. 

'असली धमाल अभी बाकी है…'

टीवाई ब्लॉग से प्रोमो को शेयर करते हुए इंस्टा पर लिखा गया है, "कमिंग सून: भोजपुरी बवाल! भोजपुरी मनोरंजन का नया धमाका अब आपके सामने आने वाला है. जबरदस्त कहानी, दमदार कलाकार, भरपूर मनोरंजन और जबरदस्त बवाल के साथ तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए. भोजपुरी बवाल जल्द आ रहा है जियो हॉटस्टार और कलर्स पर… बने रहिए, क्योंकि असली बवाल अभी बाकी है!"

यह भी पढ़ें- Veena Manvi: तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मिली

शो के प्रोमो में क्या है?

इस रियलिटी शो का जो प्रोमो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि सारे प्रतिभागी एक राउंड टेबल पर बैठ हैं. बातचीत में आम्रपाली दुबे कहती हैं- करना क्या है? इस पर पवन सिंह ने कहते हैं, "कुछ नया किया जाए."

आगे काजल राघवानी तेज प्रताप और पवन सिंह के रिश्तों को लेकर कहती हैं कि मैंने सुना है आप दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं. इस पर तेज प्रताप यादव जवाब देते हैं, "चंद लोग जो हैं न वो हमारा नाम खराब करते हैं…" इस तरह प्रोमो में और भी सस्पेंश है. देखना होगा कि शो में तेज प्रताप क्या कुछ करते हैं.

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव की प्रत्याशी वीणा मानवी गिरफ्तार, बांकीपुर से नामांकन के बाद पुलिस ने पकड़ा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Pawan Singh BIHAR NEWS Bhojpur Bawaal
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