तेज प्रताप यादव की अब टीवी शो में एंट्री, पवन सिंह संग रिश्तों पर बोले- 'चंद लोग…'

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) अपने अलग अंदाज के लिए चर्चित हैं. राजनीति के साथ-साथ वे जीवन के हर पल को मस्त होकर जीते हैं. खुद को कृष्ण का भक्त बताने वाले तेज प्रताप अलग-अलग रंग में दिख चुके हैं. सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव की एंट्री अब टीवी शो में हो चुकी है, जिसका नाम 'भोजपुरी बवाल' है. दो अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स पर इस शो का प्रसारण होगा.

इस टीवी शो का जो प्रोमो आया है उसमें तेज प्रताप यादव के अलावा पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी दिख रही हैं. तेज प्रताप यादव को छोड़ दें तो बाकी सभी भोजपुरी के कलाकार ही हैं. पवन सिंह और दिनेश लाल यादव राजनीति से बाद में जुड़े हैं. इससे पहले वे दोनों कलाकरा ही थे. अब जो प्रोमो आया है उसे तेज प्रताप यादव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल टीवाई ब्लॉग (ty_vlog_) से सोमवार (13 जुलाई, 2026) को शेयर किया है.

Jab saath aayenge Bhojpuri stars, tab bawaal toh machega hi 🔥#BhojpuriBawaal, streaming from 2nd August on JioHotstar and Colors.#BhojpuriBawaalOnJioHotstar pic.twitter.com/tPuw0tHIco — JioHotstar Reality (@HotstarReality) July 13, 2026

'असली धमाल अभी बाकी है…'

टीवाई ब्लॉग से प्रोमो को शेयर करते हुए इंस्टा पर लिखा गया है, "कमिंग सून: भोजपुरी बवाल! भोजपुरी मनोरंजन का नया धमाका अब आपके सामने आने वाला है. जबरदस्त कहानी, दमदार कलाकार, भरपूर मनोरंजन और जबरदस्त बवाल के साथ तैयार हो जाइए एक नए अनुभव के लिए. भोजपुरी बवाल जल्द आ रहा है जियो हॉटस्टार और कलर्स पर… बने रहिए, क्योंकि असली बवाल अभी बाकी है!"

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शो के प्रोमो में क्या है?

इस रियलिटी शो का जो प्रोमो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि सारे प्रतिभागी एक राउंड टेबल पर बैठ हैं. बातचीत में आम्रपाली दुबे कहती हैं- करना क्या है? इस पर पवन सिंह ने कहते हैं, "कुछ नया किया जाए."

आगे काजल राघवानी तेज प्रताप और पवन सिंह के रिश्तों को लेकर कहती हैं कि मैंने सुना है आप दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं. इस पर तेज प्रताप यादव जवाब देते हैं, "चंद लोग जो हैं न वो हमारा नाम खराब करते हैं…" इस तरह प्रोमो में और भी सस्पेंश है. देखना होगा कि शो में तेज प्रताप क्या कुछ करते हैं.

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