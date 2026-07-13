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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजन सुराज से प्रशांत किशोर तो BJP से नीरज सिन्हा ने किया नामांकन, PK बोले- 'ये मेरा…'

जन सुराज से प्रशांत किशोर तो BJP से नीरज सिन्हा ने किया नामांकन, PK बोले- 'ये मेरा…'

Bankipur By-Election: सोमवार को बांकीपुर से उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था. आखिरी दिन पटना समाहरणालय में जबरदस्त भीड़ और उत्साह देखने को मिला.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Jul 2026 04:53 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से सोमवार (13 जुलाई, 2026) को जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) और बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा (Neeraj Kumar Sinha) ने अपना नामांकन किया. दोनों दलों की ओर से जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन भी किया गया. रोड शो करते हुए दोनों दल के प्रत्याशी, नेता और समर्थक पटना समाहरणालय पहुंचे और उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया.

प्रशांत किशोर की पत्नी जाह्नवी दास और बेटे भी उनके साथ नजर आए. असम की रहने वाली और पेशे से चिकित्सक जाह्नवी दास आमतौर पर सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हैं, लेकिन अपने पति के राजनीतिक अखाड़े में पहली बार उतरने के मौके पर वह उनके साथ रहीं.

'बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर का नामांकन'

नामांकन के बाद प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी. पत्रकारों ने पूछा कि आपने नामांकन किया है. इस पर पीके बोले, "ये मेरा नामांकन नहीं है, बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर का नामांकन है... बिहार के बेहतर भविष्य का नामांकन है… बिहार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के कुर्सी छोड़ने का आह्वान है… उसका आगाज है." 

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले JDU नेता का बड़ा बयान, 'BJP के लिए…'

बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया

बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा ने नामांकन किया. पार्टी के नेता-कार्यकर्ता और समर्थक रोड शो में शामिल हुए. नामांकन के क्रम में एनडीए के अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए. खुद सम्राट चौधरी भी नामांकन में पहुंचे थे. बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कहा, "लोग उत्साहित हैं. पूरा शहर जागृत है...हमारी जीत निश्चित है..."

सोमवार को बांकीपुर से उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन था. आखिरी दिन पटना समाहरणालय में जबरदस्त भीड़ और उत्साह देखने को मिला. अंतिम दिन जेजेडी की प्रत्याशी वीणा मानवी ने भी नामांकन किया. हालांकि नामांकन के बाद पुलिस ने एक मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें- PHOTOS: प्रशांत किशोर का नामांकन से पहले बड़ा दावा, 'भीड़ देख लीजिए, BJP का गढ़ है तो…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Jul 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll Neeraj Kumar Sinha
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