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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर के पास करोड़ों की संपत्ति, फ्रांस से डिग्री, पत्नी भी करोड़पति, चुनावी हलफनामे में खुलासा

प्रशांत किशोर के पास करोड़ों की संपत्ति, फ्रांस से डिग्री, पत्नी भी करोड़पति, चुनावी हलफनामे में खुलासा

Prashant Kishor Property: जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज (13 जुलाई) बांकीपुर सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया. चुनावी हलफनामे में उनकी करोड़ों रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 13 Jul 2026 07:15 PM (IST)
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प्रशांत किशोर की संपत्ति- कैश- 65 हजार 570

पत्नी के पास कैश- 1 लाख 95 हजार 200 रुपये

फिक्स डिपॉजिट- 7 करोड़ 36 लाख 24 हजार 202 रुपये

प्रशांत किशोर पर कर्ज- 5 करोड़ 77 लाख 53 हजार 765

खुद के पास चल संपत्ति- 22 करोड़ 19 लाख 74 हजार 976

पत्नी के पास चल संपत्ति- 99 करोड़ 51 लाख 67 हजार 249

जन सुराज पार्टी को 2024-25 में 10 करोड़ रुपये दान दिए

कोई अपनी गाड़ी नहीं है

सोने की रिंग- 1 लाख 35 हजार 

पत्नी के पास- 64 लाख 12 हजार 500 सोने की ज्वैलरी, 46 हजार की चांदी

प्रॉपर्टी (जमीन वगैरह)- 73 करोड़ 87 लाख रुपये

प्रॉपर्टी (जमीन वगैरह)- पत्नी के पास 12 करोड़ 42 लाख रुपये

सात जगह बिल्डिंग/मकान

वित्त वर्ष 2024-25 में खुद की इनकम- 58 लाख 45 हजार 430

पत्नी की इनकम- 40 लाख 23 हजार 800

प्रशांत किशोर के पास अचल संपत्ति- 23 करोड़ 70 लाख 80 हजार 256

पत्नी के पास अचल संपत्ति- 1 करोड़ 19 हजार 270

शिक्षा

फ्रांस की यूनिवर्सिटी से 2010 में डिग्री

1991 में 10वीं

1993 में पटना के साइंस कॉलेज से 12वीं

1996-1999 लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट

प्रशांत किशोर पर आठ केस दर्ज

Published at : 13 Jul 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BJP BIHAR NEWS Bankipur Bypoll 2026
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