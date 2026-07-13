प्रशांत किशोर के पास करोड़ों की संपत्ति, फ्रांस से डिग्री, पत्नी भी करोड़पति, चुनावी हलफनामे में खुलासा
Prashant Kishor Property: जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज (13 जुलाई) बांकीपुर सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया. चुनावी हलफनामे में उनकी करोड़ों रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ है.
प्रशांत किशोर की संपत्ति- कैश- 65 हजार 570
पत्नी के पास कैश- 1 लाख 95 हजार 200 रुपये
फिक्स डिपॉजिट- 7 करोड़ 36 लाख 24 हजार 202 रुपये
प्रशांत किशोर पर कर्ज- 5 करोड़ 77 लाख 53 हजार 765
खुद के पास चल संपत्ति- 22 करोड़ 19 लाख 74 हजार 976
पत्नी के पास चल संपत्ति- 99 करोड़ 51 लाख 67 हजार 249
जन सुराज पार्टी को 2024-25 में 10 करोड़ रुपये दान दिए
कोई अपनी गाड़ी नहीं है
सोने की रिंग- 1 लाख 35 हजार
पत्नी के पास- 64 लाख 12 हजार 500 सोने की ज्वैलरी, 46 हजार की चांदी
प्रॉपर्टी (जमीन वगैरह)- 73 करोड़ 87 लाख रुपये
प्रॉपर्टी (जमीन वगैरह)- पत्नी के पास 12 करोड़ 42 लाख रुपये
सात जगह बिल्डिंग/मकान
वित्त वर्ष 2024-25 में खुद की इनकम- 58 लाख 45 हजार 430
पत्नी की इनकम- 40 लाख 23 हजार 800
प्रशांत किशोर के पास अचल संपत्ति- 23 करोड़ 70 लाख 80 हजार 256
पत्नी के पास अचल संपत्ति- 1 करोड़ 19 हजार 270
शिक्षा
फ्रांस की यूनिवर्सिटी से 2010 में डिग्री
1991 में 10वीं
1993 में पटना के साइंस कॉलेज से 12वीं
1996-1999 लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट
प्रशांत किशोर पर आठ केस दर्ज