प्रशांत किशोर की संपत्ति- कैश- 65 हजार 570

पत्नी के पास कैश- 1 लाख 95 हजार 200 रुपये

फिक्स डिपॉजिट- 7 करोड़ 36 लाख 24 हजार 202 रुपये

प्रशांत किशोर पर कर्ज- 5 करोड़ 77 लाख 53 हजार 765

खुद के पास चल संपत्ति- 22 करोड़ 19 लाख 74 हजार 976

पत्नी के पास चल संपत्ति- 99 करोड़ 51 लाख 67 हजार 249

जन सुराज पार्टी को 2024-25 में 10 करोड़ रुपये दान दिए

कोई अपनी गाड़ी नहीं है

सोने की रिंग- 1 लाख 35 हजार

पत्नी के पास- 64 लाख 12 हजार 500 सोने की ज्वैलरी, 46 हजार की चांदी

प्रॉपर्टी (जमीन वगैरह)- 73 करोड़ 87 लाख रुपये

प्रॉपर्टी (जमीन वगैरह)- पत्नी के पास 12 करोड़ 42 लाख रुपये

सात जगह बिल्डिंग/मकान

वित्त वर्ष 2024-25 में खुद की इनकम- 58 लाख 45 हजार 430

पत्नी की इनकम- 40 लाख 23 हजार 800

प्रशांत किशोर के पास अचल संपत्ति- 23 करोड़ 70 लाख 80 हजार 256

पत्नी के पास अचल संपत्ति- 1 करोड़ 19 हजार 270

शिक्षा

फ्रांस की यूनिवर्सिटी से 2010 में डिग्री

1991 में 10वीं

1993 में पटना के साइंस कॉलेज से 12वीं

1996-1999 लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट

प्रशांत किशोर पर आठ केस दर्ज