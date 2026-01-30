बिहार के दरभंगा में बर्ड-फ्लू की पुष्टि, प्रशासन और पशुपालन विभाग हाई अलर्ट

बिहार के दरभंगा जिले में बड़ी संख्या में कौवों की मौत के बाद एवियन इन्फ्लुएंजा (एच1एन1) की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है. इससे निवासियों में दहशत फैल गई है और प्रशासन तथा पशुपालन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है. एवियन इन्फ्लूएंजा को आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है.

दरभंगा के शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 के भीगो इलाके में हजारों कौवों की मौत हो गई है, और जिले के अन्य हिस्सों से भी कौवों की मौत की खबरें आ रही हैं. स्थानीय पार्षदों के अनुसार, अब तक लगभग 10,000 कौवों की मौत होने की आशंका है. पशुपालन विभाग ने मृत कौवों के नमूने 12 जनवरी को जांच के लिए भोपाल की एक प्रयोगशाला में भेजे थे. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद शुक्रवार को एवियन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई.

संक्रमण की पुष्टि के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन

गौरतलब है कि बड़े पैमाने पर कौवों की मौत की पहली घटना 12 जनवरी को ही भीगो क्षेत्र में सामने आई थी. संक्रमण की पुष्टि होने के बाद नगर पार्षद, नगर निगम कर्मचारी और जिला प्रशासन के अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में तुरंत पहुंचे.

प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मृत कौवों को दफनाया

पार्षदों ने बताया कि मृत कौवों को पीपीई किट का उपयोग करके एकत्र किया गया और निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जेसीबी मशीन की सहायता से खोदे गए गहरे गड्ढों में दफनाकर वैज्ञानिक तरीके से उनका निपटान किया गया.

पोल्ट्री फार्मों का किया जाएगा गहन निरीक्षण

एवियन फ्लू की पुष्टि के बाद इलाके में भय का माहौल है. पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ. मोहम्मद इंतखाब अख्तर ने बताया कि सभी पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण करने के लिए पूरे जिले में पशु चिकित्सकों की टीमें तैनात की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सभी पोल्ट्री फार्मों का गहन निरीक्षण किया जाएगा और संक्रमण के कोई भी लक्षण पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

अधिकारियों ने किया ये अनुरोध

डॉ. अख्तर ने आगे बताया कि सभी पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों के रक्त में एंटीबॉडी की जांच करके संक्रमण का पता लगाने के लिए सीरोलॉजिकल निगरानी का आदेश दिया गया है. जिला प्रशासन बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है. अधिकारियों ने लोगों से मृत पक्षियों के संपर्क से बचने और पक्षियों की असामान्य मृत्यु होने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करने का आग्रह किया है.