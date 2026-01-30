बिहार चुनाव के बाद संगठन को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का फैसला, इस विधायक को दी बड़ी जिम्मेदारी

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. वहीं, प्रशांत पंकज चंद्रवंशी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल रहेंगे. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के जवाबदेही मदन चौधरी को सौंपी गई है. अभी प्रभारी के रूप में मदन चौधरी काम कर रहे थे.

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का विस्तार वही लोग करेंगे, जिनका नाम बताया गया है. पार्टी का विशेष सदस्य अभियान भी चलेगा. जो तय हुआ उसके अनुसार, दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है.

माधव आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं

बता दें, उपेंद्र कुशवाहा के तीन विधायक उनसे नाराज थे, जो अब मान गए हैं. आलोक सिंह को प्रदेश बना दिया गया है लेकिन एक विधायक अभी भी नाराज हैं. माधव आनंद भी प्रेस वार्ता में पहुंचे लेकिन उन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई है. इसके अलावा, बाजपट्टी विधायक रामेश्वर महतो की कुर्सी भी नहीं लगी थी. माधव आनंद की कुर्सी थी, लेकिन वे देर से आए.