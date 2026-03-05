हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारये राह नहीं आसान! नीतीश कुमार के बाद BJP के CM के सामने होंगी ये 5 बड़ी चुनौतियां

ये राह नहीं आसान! नीतीश कुमार के बाद BJP के CM के सामने होंगी ये 5 बड़ी चुनौतियां

Bihar Next CM: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं. उनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर पर काफी काम हुआ है. ऐसे में बीजेपी के सामने कई सारी चुनौतियां रहने वाली हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 05 Mar 2026 08:21 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजनीति में गुरुवार (05 मार्च, 2026) का दिन ऐतिहासिक रहा. एक तरफ नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया तो दूसरी ओर यह भी साफ हो गया कि अब बिहार का मुख्यमंत्री कोई और बनेगा. 20 साल से मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे. दावा किया जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा. दो डिप्टी सीएम जेडीयू से होंगे. खैर आने वाले वक्त में इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना तो उसके सामने एक-दो नहीं पांच-पांच बड़ी चुनौतियां होंगी. एक बात तो तय है कि बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं होगी.

1) बिहार के एक राजनीतिक जानकार ने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान में  बीजेपी के लिए अपराध और भ्रष्टाचार होगा. बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो भ्रष्टाचार के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है. बीजेपी इस पर कैसे काम करती है यह देखने वाली बात होगी क्योंकि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है. उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी बेहतर काम किया है. ऐसे में अब बीजेपी के सामने इसे बनाए रखना चुनौती वाला काम होगा.

2) बीजेपी के मुख्यमंत्री के सामने दूसरी चुनौती होगी कि कैसे खजाना भरा जाए. वर्तमान में राज्य का खजाना खाली है. कर्मचारियों को सैलरी देने में भी दिक्कत आ रही है. ऐसे में जल्द से जल्द राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी काम करना होगा. हालांकि डबल इंजन की सरकार है और बीजेपी कमान संभालेगी तो केंद्र से भी बेहतर मदद की उम्मीद की जा सकती है. 

3) बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है. नीतीश कुमार के इस फैसले महिलाएं खुश हैं. नीतीश कुमार के जीतने के पीछे शराबबंदी कानून भी एक बड़ा कारण है. ऐसे में यह कानून बना रहे यह भी चुनौती रहे. अगर राजस्व के लिए कहीं शराबबंदी हटाने की कोशिश की गई तो महिलाओं में नाराजगी बढ़ेगी. शराबबंदी कानून और कड़ा हो इस पर काम करके लोगों के दिल में एक खास जगह बनाई जा सकती है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के राज्यसभा भेजे जाने पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान, BJP का अगला कदम बताया!

4) महिलाओं के अलावा अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार का कोर वोटर है. नीतीश कुमार जैसे भी हों, लेकिन यह वोट उनके पाले में हमेशा जाता रहा है. अकेले भी जेडीयू चुनाव लड़ी है तो 13 से 14 पर्सेंट वोट मिला है. अब नीतीश कुमार के जाने के बाद यह वोट एनडीए को मिलता रहे यह सबसे बड़ी चुनौती होगी.

5) नीतीश कुमार ने शुरू से महिला आरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है. कई योजनाओं को लागू किया है. लड़कियों के लिए साइकिल योजना की बात हो या फिर महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार देने का मामला, बीजेपी कैसे और बेहतर योजना लाकर लोगों के लिए काम कर सके यह भी एक चुनौती ही है. आरक्षण से हर सेक्टर में महिलाओं को विशेष फायदा हुआ है. देखना होगा कि बीजेपी कैसे महिलाओं, युवाओं, रोजगार, नौकरी पर आगे फोकस करती है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार OUT, दारू ON! शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग के बीच हैरान करने वाली प्रतिक्रिया

Published at : 05 Mar 2026 08:20 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
ये राह नहीं आसान! नीतीश कुमार के बाद BJP के CM के सामने होंगी ये 5 बड़ी चुनौतियां
ये राह नहीं आसान! नीतीश कुमार के बाद BJP के CM के सामने होंगी ये 5 बड़ी चुनौतियां
बिहार
CM नीतीश का जिक्र कर पप्पू यादव ने चिराग, कुशवाहा और मांझी को चेताया, '...घर तो आपका भी जलेगा'
CM नीतीश का जिक्र कर पप्पू यादव ने चिराग, कुशवाहा और मांझी को चेताया, '...घर तो आपका भी जलेगा'
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: बिहार में नई सरकार के गठन पर चर्चा शुरू, नीतीश कुमार के बाद सीएम कौन?
Live: बिहार में नई सरकार के गठन पर चर्चा शुरू, नीतीश कुमार के बाद सीएम कौन?
बिहार
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Chitra Tripathi: बेटे के लिए नीतीश का 'रिटायरमेंट प्लान'? | Big Breaking | Nitish Kumar | Bihar CM
Nitish Kumar Rajyasabha Nomination: नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा CM कुर्सी? | Bihar Politics
Anupamaa: अनुपमा: प्रेरणा ने प्रेम पर डाली नज़र, अनुपमा ने समारोह के बीच सिखाया सबक
Bollywood News: सनी देओल की ‘एंटनी’ में विजय वर्मा की एंट्री, पहली बार आमने-सामने होगी जोरदार टक्कर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका ने ईरान के IRIS डेना युद्धपोत को डुबोया तो आया कांग्रेस का आधिकारिक बयान, जानें क्या कहा?
अमेरिका ने ईरान के IRIS डेना युद्धपोत को डुबोया तो आया कांग्रेस का आधिकारिक बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
क्रिकेट
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं? जानें A टू Z डिटेल्स
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं?
बॉलीवुड
कृति सैनन ने 'तेरे इश्क में' के लिए जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, यामी गौतम को लगी मिर्ची! फैंस ने किया ऐसा रिएक्ट
कृति सैनन ने 'तेरे इश्क में' के लिए जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, यामी गौतम को लगी मिर्ची! फैंस ने किया ऐसा रिएक्ट
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
ऑटो
आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर
आम आदमी के लिए ये है देश की सबसे सस्ती ऑटोमैटिक SUV, 5-स्टार सेफ्टी के साथ ऐसे हैं फीचर
ट्रेंडिंग
लड़की ने कमरे में रखे ढेर सारे सांप और सीढ़ियां, फिर खेलने लगी स्नेक एंड लैडर, वीडियो वायरल
लड़की ने कमरे में रखे ढेर सारे सांप और सीढ़ियां, फिर खेलने लगी स्नेक एंड लैडर, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget