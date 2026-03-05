हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026
नीतीश कुमार के राज्यसभा भेजे जाने पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान, BJP का अगला कदम बताया!

Nitish Kumar Rajya Sabha News: मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल बिहार में, बल्कि अन्य राज्यों में भी इसी रणनीति को अपनाया है. पढ़िए और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Mar 2026 05:00 PM (IST)
 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के पीछे विपक्षी दल बीजेपी की साजिश बता रहे हैं. विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने ना सिर्फ बड़ा बयान दिया है बल्कि बीजेपी का अगला कदम भी बता दिया है. 

सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा बताते हुए कहा, "यही बीजेपी की असलियत है. चुनाव के समय ही हमलोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी और अगर बना भी दी, तो उन्हें 2025 से 2030 तक रहने नहीं देगी. आज हकीकत सबके सामने है."

'अन्य राज्यों में भी इसी रणनीति को अपनाया'

पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल बिहार में, बल्कि अन्य राज्यों में भी इसी रणनीति को अपनाया है. कई राज्य इसके उदाहरण है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को समाप्त करने में जुटी रहती है. उन्होंने दावा करते हुए बीजेपी का अगला कदम बताया और कहा, "बीजेपी का असली लक्ष्य जेडीयू को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में समाप्त करना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जाना इस रणनीति का ही एक हिस्सा है."

'इस उम्र में बिहार से दूर करना…'

सहनी का कहना है कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार का जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर मिला था, लेकिन एनडीए का यह निर्णय न केवल जनादेश का, बल्कि जनभावना का भी अपमान है. बिहार की जनता इसके लिए बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी. उन्होंने नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति जताते हुए कहा कि इस उम्र में उन्हें बिहार से दूर करना कहीं से सही नहीं है.

मुकेश सहनी के जैसे ही विपक्षी दल के अन्य नेता भी बीजेपी पर हमला कर रहे हैं. तेजस्वी यादव ने भी यही कहा है कि अगर नीतीश कुमार आज हम लोगों के साथ होते तो ऐसा नहीं होता. हम लोग जो कहते आ रहे हैं वह सच हो गया. मुख्यमंत्री को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया था. 

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 05 Mar 2026 04:45 PM (IST)
Rajya Sabha Elections Mukesh Sahani NITISH KUMAR BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
Embed widget