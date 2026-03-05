हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार OUT, दारू ON! शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग के बीच हैरान करने वाली प्रतिक्रिया

नीतीश कुमार OUT, दारू ON! शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग के बीच हैरान करने वाली प्रतिक्रिया

Nitish Kumar Rajya Sabha News: आरजेडी की बागी नेता रितु जायसवाल का कहना है कि नीतीश कुमार के रहते शराबबंदी कानून को खत्म करना आसान नहीं था. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 05 Mar 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन कर दिया है. इस बीच बिहार में लागू शराबबंदी कानून का मुद्दा शुरू हो गया है. कुछ दिनों पहले ही एनडीए में शामिल अलग-अलग दल के नेताओं की ओर से शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठी थी. अब आरजेडी की बागी नेता रितु जायसवाल ने हैरान करने वाली प्रतिक्रिया दी है.

रितु जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाओं के बीच बिहार की राजनीति में एक नया सवाल उठ रहा है- क्या यह सब कहीं शराबबंदी खत्म करने की रणनीति का हिस्सा तो नहीं? पिछले कुछ दिनों से कई नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि शराबबंदी से बिहार को कोई खास फायदा नहीं हुआ और इससे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है.

उन्होंने कहा कि दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जीविका दीदियों को दी गई आर्थिक सहायता के बाद राज्य का खजाना दबाव में है. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या राजस्व बढ़ाने के लिए शराबबंदी खत्म करने की जमीन तैयार की जा रही है.

यह भी पढ़ें- Rajya Sabha News: नीतीश कुमार को लेकर RJD सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, 'ये अपने आप में एक…'

'नीतीश के रहते आसान नहीं था शराबबंदी कानून हटाना'

रितु जायसवाल कहती हैं, "यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के रहते शराबबंदी कानून को खत्म करना आसान नहीं था, क्योंकि यह उनके राजनीतिक और सामाजिक सम्मान से जुड़ा फैसला रहा है. ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि इसी वजह से उन्हें धीरे-धीरे साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है."

शराबंबदी को ही मुद्दा बनाते हुए रितु जायसवाल ने यह भी सवाल उठाया कि इससे गांव-गांव की महिलाओं को राहत मिली थी. घरेलू हिंसा, झगड़े और परिवारों की आर्थिक बर्बादी जैसे मामलों में कमी की उम्मीद बनी थी. आज भी जब शराबबंदी लागू है, तब अपराध की घटनाएं सामने आती रहती हैं, ऐसे में अगर खुले तौर पर शराब की बिक्री शुरू हो जाए तो हालात क्या होंगे, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के राज्यसभा भेजे जाने पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान, BJP का अगला कदम बताया!

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 05 Mar 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections Nitish Kumar Liquor Ban Law BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
