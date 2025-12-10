बिहार पुलिस मुख्यालय में बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को उपमुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने 48 नवनियुक्त स्टेनोग्राफर पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी किया गया है.

'2005 से नियुक्ति की प्रक्रिया क्रिस्टल क्लियर'

सम्राट चौधरी ने कहा कि आमतौर पर यह धारणा रही है कि पुलिस विभाग में स्टेनोग्राफर जैसे पदों पर नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जाती है, लेकिन आज देखकर संतोष होता है कि योग्य और पढ़े-लिखे युवाओं की सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अवसर दिया जा रहा है. उन्होंने साफ कहा कि 2005 से नियुक्ति की प्रक्रिया क्रिस्टल क्लियर है.

'सुशासन को और बेहतर करने की जरूरत'

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में सुशासन को और बेहतर करने की जरूरत है. किसी भी हालत में आम लोगों को कानून की व्यवस्था मिले. उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के जेलों में 10 हजार कैमरे लगाए गए हैं. गांव और शहर में एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगाए जाएं.

'कोई भी माफिया हो उसको छोड़ा नहीं जा सकता'

दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री ने कहा कई जगहों पर गुंडा बैंक चलता है. सूद पर पैसे दिए जाते हैं. सारे अवैध बैंकों को बंद किया जाएगा. सम्राट चौधरी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी आगे बढ़ाना है. कोई भी माफिया हो उसको छोड़ा नहीं जा सकता है. उन्होंने नव नियुक्तों से आग्रह करते हुए कहा कि विभाग की गोपनीयता बनाए रखें.

बता दें कि जब से सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला है वे लगातार इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे व्यवस्था को और बेहतर किया जाए. पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं. नए-नए आदेश जारी हो रहे हैं. इस बीच एक बार फिर सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है.

यह भी पढ़ें- बिहार: चालक सिपाही भर्ती की परीक्षा के लिए दूसरे राज्यों से भी आए अभ्यर्थी, बोले- पेपर लीक न हो…