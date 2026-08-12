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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: STET 2026 को लेकर बड़ी खबर, आवेदन की तारीख जारी

बिहार: STET 2026 को लेकर बड़ी खबर, आवेदन की तारीख जारी

Bihar STET 2026: शिक्षा विभाग के निर्देश पर परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है. STET 2026 की विज्ञप्ति 14 अगस्त तक जारी होगी. STET की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 12 Aug 2026 06:36 PM (IST)
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बिहार में एसटीईटी (STET) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. STET 2026 के लिए 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन (STET 2026 Online Apply) शुरू होगा. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है. 

शिक्षा विभाग के निर्देश पर लिया गया फैसला

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) की ओर से एसटीईटी 2026 को लेकर इस ताजा अपडेट को जारी किया गया है. शिक्षा विभाग के निर्देश पर परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है. 

STET 2026 की विज्ञप्ति 14 अगस्त तक जारी होगी. समाचार पत्रों में इसके विज्ञापन का प्रकाशन भी होगा. आवेदन और परीक्षा से जुड़ी जानकारी विज्ञप्ति के जरिए दी जाएगी. STET की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी खबर है.

यह भी पढ़ें- 'बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए…', BJP के मंत्री का बड़ा बयान

लगातार छात्र इसकी कर रहे थे मांग

बता दें कि एसटीईटी के लिए लगातार छात्र मांग कर रहे थे कि परीक्षा का आयोजन हो. अभी पिछले सप्ताह में कुछ छात्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर जुटे थे और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की था. शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर टीआरई-4 (चौथे चरण की शिक्षक भर्ती) से पहले एसटीईटी का आयोजन होता है तो वे भी शिक्षक बहाली में हिस्सा ले सकेंगे. 

चौथे चरण में बिहार में होनी है शिक्षक बहाली

जानकारी हो कि बिहार में चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होनी है. शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है. चौथे चरण में 32 हजार 388 पदों पर भर्ती होगी. इस बीच अब राहत वाली खबर आई है कि एसटीईटी की परीक्षा होगी. हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले छात्रों को चौथे चरण की शिक्षक भर्ती में मौका मिल पाता है या नहीं.

यह भी पढ़ें- सम्राट कैबिनेट के बड़े फैसले, युवाओं को AI की ट्रेनिंग, और भी बहुत कुछ

Published at : 12 Aug 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
STET BIHAR NEWS STET 2026
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