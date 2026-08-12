AK-47 मामला: तेजस्वी करेंगे राजभवन मार्च, सम्राट सरकार को बताया निकम्मा!

पटना में 19 अगस्त को राजभवन (अब लोक भवन) मार्च होगा. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बुधवार (12 अगस्त, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. सीवान में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने के विरोध में यह मार्च निकाला जा रहा है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से छात्रों पर एके-47 से गोलियां चलीं, बिहार की धरती पर जो हुआ, वो पूरे देश ने देखा. इससे पहले भी देश में बड़े से बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक किसी पर एके-47 से गोली नहीं चली, तो आखिर ये किसके आदेश पर हुआ?

तेजस्वी ने पूछा- गुनहगार कौन?

तेजस्वी ने कहा, "ये तीन छात्र (जो सीवान में गोली लगने से घायल हुए थे…) जब पटना में भर्ती थे हमने जाकर मुलाकात की थी. आर्थिक मदद की थी लेकिन सरकार चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री हों या अमित शाह, सभी लोगों ने मुंह में दही जमाने का काम किया. इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष और देश जानना चाहता है कि ऐसी घटना जहां छात्रों पर गोली चलाई जाती है इसका गुनहगार कौन है? जब बात बढ़ी तो एक मामूली सिपाही को सस्पेंड कर पल्ला झाड़ लिया गया."

छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और AK-47 चलाने वाले निर्मम अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने में विरुद्ध 19 अगस्त को पटना में विशाल राजभवन मार्च होगा। pic.twitter.com/2b2KGYP1eR — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 12, 2026

तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सम्राट चौधरी से जानना चाहते हैं कि अब तक आपने थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला, यहीं पटना में भर्ती हैं ये छात्र, क्या एक बार भी देखने गए? सत्ता दल का भी कोई नेता नहीं गया. दो-दो डिप्टी सीएम हैं. बिहार को पुलिसिया स्टेट बनाया जा रहा है जो हम लोग नहीं बनने देंगे.

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सवाल उठाया कि अब तक एसपी (सीवान के) का निलंबन क्यों नहीं हुआ? इसको लेकर हम लोग डीजीपी से भी मिले थे. उन्होंने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हुई है.

'ऐसी निकम्मी सरकार जो…'

तेजस्वी ने कहा, "अखिलेश यादव, राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया. इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है 19 अगस्त को 11 बजे हम सभी पार्टी के जितने विधायक एमएलसी और कार्यकर्ता हैं, पार्टी दफ्तर से राजभवन तक मार्च करेंगे. ऐसी निकम्मी सरकार जो छात्रों पर गोलियां चलाने का काम करती है. सम्राट चौधरी को तो सामने आकर माफी मांगनी चाहिए."

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