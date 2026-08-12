AK-47 मामला: तेजस्वी करेंगे राजभवन मार्च, सम्राट सरकार को बताया निकम्मा!

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAK-47 से छात्रों पर चली थी गोली, अब राजभवन मार्च करेंगे तेजस्वी, बोले- 'बिहार की…'

AK-47 से छात्रों पर चली थी गोली, अब राजभवन मार्च करेंगे तेजस्वी, बोले- 'बिहार की…'

Tejashwi Yadav Raj Bhavan March: तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से छात्रों पर एके-47 से गोलियां चलीं, बिहार की धरती पर जो हुआ, वो पूरे देश ने देखा. ये किसके आदेश पर हुआ? 

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 12 Aug 2026 10:19 PM (IST)
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पटना में 19 अगस्त को राजभवन (अब लोक भवन) मार्च होगा. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बुधवार (12 अगस्त, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. सीवान में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने के विरोध में यह मार्च निकाला जा रहा है. 

तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से छात्रों पर एके-47 से गोलियां चलीं, बिहार की धरती पर जो हुआ, वो पूरे देश ने देखा. इससे पहले भी देश में बड़े से बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक किसी पर एके-47 से गोली नहीं चली, तो आखिर ये किसके आदेश पर हुआ? 

तेजस्वी ने पूछा- गुनहगार कौन?

तेजस्वी ने कहा, "ये तीन छात्र (जो सीवान में गोली लगने से घायल हुए थे…) जब पटना में भर्ती थे हमने जाकर मुलाकात की थी. आर्थिक मदद की थी लेकिन सरकार चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री हों या अमित शाह, सभी लोगों ने मुंह में दही जमाने का काम किया. इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष और देश जानना चाहता है कि ऐसी घटना जहां छात्रों पर गोली चलाई जाती है इसका गुनहगार कौन है? जब बात बढ़ी तो एक मामूली सिपाही को सस्पेंड कर पल्ला झाड़ लिया गया."

 

तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सम्राट चौधरी से जानना चाहते हैं कि अब तक आपने थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला, यहीं पटना में भर्ती हैं ये छात्र, क्या एक बार भी देखने गए? सत्ता दल का भी कोई नेता नहीं गया. दो-दो डिप्टी सीएम हैं. बिहार को पुलिसिया स्टेट बनाया जा रहा है जो हम लोग नहीं बनने देंगे. 

यह भी पढ़ें- बिहार में 'सुधा' ब्रांड की तरह बिकेगा बकरी का दूध, सरकार की तैयारी

सवाल उठाया कि अब तक एसपी (सीवान के) का निलंबन क्यों नहीं हुआ? इसको लेकर हम लोग डीजीपी से भी मिले थे. उन्होंने कहा था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हुई है. 

'ऐसी निकम्मी सरकार जो…'

तेजस्वी ने कहा, "अखिलेश यादव, राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया. इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है 19 अगस्त को 11 बजे हम सभी पार्टी के जितने विधायक एमएलसी और कार्यकर्ता हैं, पार्टी दफ्तर से राजभवन तक मार्च करेंगे. ऐसी निकम्मी सरकार जो छात्रों पर गोलियां चलाने का काम करती है. सम्राट चौधरी को तो सामने आकर माफी मांगनी चाहिए."

यह भी पढ़ें- सम्राट कैबिनेट के बड़े फैसले, युवाओं को AI की ट्रेनिंग, और भी बहुत कुछ

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Aug 2026 10:17 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS
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