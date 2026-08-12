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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP के हाथ से बिहार चला जाएगा? प्रशांत किशोर की खुली चुनौती

BJP के हाथ से बिहार चला जाएगा? प्रशांत किशोर की खुली चुनौती

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को दम है तो बांकीपुर के 10 हजार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने से रोककर दिखाए. पढ़िए पीके ने और क्या कहा है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 12 Aug 2026 06:47 PM (IST)
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जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी और एनडीए पर रोजगार और पलायन के मुद्दे को लेकर जोरदार हमला बोला है. पीके ने बुधवार (12 अगस्त, 2026) को मीडिया से कहा कि बिहार में नौकरी, ऑफिस और फैक्ट्री नहीं है तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा?

साथ ही उन्होंने बांकीपुर के 10 हजार बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने की अपनी घोषणा को फिर से दोहराया. प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर में करीब 50 हजार परिवार रहते हैं. इनमें 10 हजार परिवार ऐसे हैं, जिनके पढ़े-लिखे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं. उन्होंने कहा कि बांकीपुर के प्रतिनिधि होने के नाते इन युवाओं को नौकरी दिलाना उनकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 हजार लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया है और वह अपनी बात पर कायम हैं.

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BJP को चुनौती- 'दम है तो रोककर दिखाए'

प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी में दम है तो वह खुले तौर पर कहकर दिखाए कि बांकीपुर के 10 हजार बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो उसका राजनीतिक नुकसान पहले के विवादित बयानों से भी ज्यादा होगा. उन्होंने बीजेपी को अपने काम पर ध्यान देने की सलाह दी.

'पलायन रोकने की बात करते थे, अब...'

पत्रकारों ने पूछा कि आपने जैसे ही कहा है कि 10 हजार लोगों को नौकरी देंगे. वैसे ही बीजेपी और एनडीए के साथ सरकार कह रही है कि पलायन रोकने की बात कहते थे. अब खुद पलायन करा रहे हैं. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा- तो बोल दें कि नौकरी नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिहार में पर्याप्त ऑफिस, नौकरी और फैक्ट्रियां ही नहीं है तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा?

'बिहार में पढ़ाई और रोजगार हमारा फोकस'

प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में ऑफिस, नौकरी और फैक्ट्री लाने की जिम्मेदारी जनता ने बीजेपी के नेताओं को दी है, जबकि बांकीपुर की जिम्मेदारी उनकी है. उन्होंने कहा कि जन सुराज का फोकस पढ़ाई और रोजगार पर है. साथ ही बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने रोजगार जैसे मुद्दों से ध्यान हटाया तो सिर्फ बांकीपुर ही नहीं, बल्कि पूरा बिहार उसके हाथ से निकल सकता है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 12 Aug 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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