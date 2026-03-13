बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन 14 मार्च को लेंगे शपथ, पटना में होगा समारोह

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन 14 मार्च को लेंगे शपथ, पटना में होगा समारोह

Bihar News: नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन 14 मार्च को लेंगे शपथ, पटना में होगा समारोह

Bihar News In Hindi: बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन 14 मार्च को पटना के लोक भवन में शपथ लेंगे. पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे. समारोह की तैयारियां शुरू.

By : शशांक कुमार | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 13 Mar 2026 11:32 AM (IST)
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बिहार के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन का शपथ ग्रहण समारोह 14 मार्च को पटना में आयोजित किया जाएगा. यह समारोह सुबह 11 बजे के बाद लोक भवन में होगा. पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाएंगे. इस कार्यक्रम में सरकार और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे.

राज्यपाल के शपथ ग्रहण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. समारोह को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए लोक भवन में सुरक्षा और प्रोटोकॉल से जुड़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. सरकार के कई मंत्री, विधायक, अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग इस मौके पर शामिल हो सकते हैं.

पटना पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

सैयद अता हसनैन गुरुवार को पटना पहुंच गए. पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया.

एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राज्य सरकार की ओर से उन्हें पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस दौरान प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे.

सेना में करीब 40 वर्षों का अनुभव

सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं. वह सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और लगभग 40 वर्षों तक सेना में सेवा दे चुके हैं. अपने लंबे सैन्य करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं और सुरक्षा से जुड़े मामलों में अपनी खास पहचान बनाई.

जम्मू-कश्मीर में निभाई अहम जिम्मेदारी

सेना में रहते हुए उन्होंने खास तौर पर जम्मू-कश्मीर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया. आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है. इसी अनुभव के कारण उन्हें सुरक्षा और रणनीतिक मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है.

आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेंगे

सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेंगे. आरिफ मोहम्मद खान ने पिछले साल 2 जनवरी को बिहार के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था. उनका कार्यकाल अब पूरा हो चुका है. इससे पहले वह केरल के राज्यपाल भी रह चुके हैं.

नई जिम्मेदारी संभालने के साथ ही अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अपने प्रशासनिक और सैन्य अनुभव के आधार पर सैयद अता हसनैन बिहार में किस तरह की नई पहल करते हैं.

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Published at : 13 Mar 2026 11:32 AM (IST)
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Governor BIHAR NEWS Syed Ata Hasnain
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