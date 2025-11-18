हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में नई सरकार बनाने की तैयारी, मंत्रिमंडल में आएंगे नए चेहरे, BJP-JDU की कवायद तेज

बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारी, मंत्रिमंडल में आएंगे नए चेहरे, BJP-JDU की कवायद तेज

Bihar New Cabinet: बिहार में नई सरकार गठन से पहले NDA के घटक दल मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल करने और मौजूदा मंत्रियों को बरकरार रखने की कवायद में जुटे हैं. बता दें कि शपथ समारोह 20 नवंबर को होगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Nov 2025 07:18 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक दलों के बीच मंत्रिमंडल में स्थान पाने की कवायद तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी और जद(यू) दोनों ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं. इसके साथ ही मौजूदा मंत्रियों की हिस्सेदारी भी लगभग बरकरार रखी जाएगी.

जद(यू) से पांच से छह नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं. महनार सीट से निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई टीम में जगह मिलने की संभावना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 नवंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

बिहार मंत्रिमंडल में जुड़ सकते हैं कुछ नए चेहरे

सूत्रों ने बताया कि जद(यू) अपने अधिकांश मंत्रियों को बरकरार रख सकता है, जबकि बीजेपी कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है. पिछले मंत्रिमंडल के 25 में से 24 मंत्री इस बार चुनाव जीतने में सफल रहे थे, जबकि सुमित कुमार सिंह अपनी सीट नहीं बचा सके. सुमित कुमार सिंह 2020 में निर्दलीय जीतकर बाद में जद(यू) कोटे से मंत्री बने थे.

चिराग के इन साथियों को मिल सकता है मंडल में मौका

जद(यू) और बीजेपी के अलावा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) भी नई सरकार में शामिल होंगे. सूत्रों के अनुसार, लोजपा को तीन मंत्री पद और हम व रालोमो को एक-एक मंत्री पद मिलने की संभावना है. बीजेपी से अधिकतम 16 और जद(यू) से 14 मंत्री 20 नवंबर को शपथ ग्रहण कर सकते हैं.

जद(यू) के नेताओं में बिजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, सुनील कुमार, लेसी सिंह, शीला मंडल, मदन सहनी, रत्नेश सदा, मोहम्मद जामा खान, जयंत राज, उमेश सिंह कुशवाहा और अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है. नए चेहरों में राहुल कुमार सिंह, सुधांशु शेखर, कलाधर प्रसाद मंडल और पन्ना लाल सिंह पटेल के नाम हैं.

बीजेपी के मौजूदा मंत्रियों को फिर मिल सकता है मौका

बीजेपी की तरफ से अधिकांश मौजूदा मंत्रियों को दोबारा मौका मिल सकता है. इनमें सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार, मंगल पांडेय, विजय कुमार सिन्हा, नीतीश मिश्रा, रेनू देवी, जिबेश कुमार, नीरज कुमार सिंह, जनक राम, हरि साहनी, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, संतोष कुमार सिंह और सुनील कुमार शामिल हैं. नए चेहरों में राणा रणधीर, गायत्री देवी और विजय कुमार खेमका को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है.

शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के ये नेता होंगे शामिल

शपथ ग्रहण समारोह के लिए ऐतिहासिक गांधी मैदान को 20 नवंबर तक आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है. प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं. इस कवायद के साथ ही बिहार की नई सरकार में राजनीतिक समीकरण और घटक दलों का संतुलन तय करना अहम होगा.

ये भी पढ़िए- नीतीश कुमार जरूरी भी, मजबूरी भी! बिहार में BJP के पास फिलहाल 4 ही ऑप्शन

Published at : 18 Nov 2025 07:18 AM (IST)
Tags :
JDU BJP Nitish Kumar NDA Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Oath Ceremony
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में हत्या! JDU समर्थक मामा ने RJD सपोर्टर भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
बॉलीवुड
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
आज से भयंकर सर्दी शुरू! यूपी-बिहार और दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें क्या कहा?
मध्य प्रदेश
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में हत्या! JDU समर्थक मामा ने RJD सपोर्टर भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
बिहार चुनाव के नतीजों पर MP में बहस और फिर हत्या! मामा ने भांजे को कीचड़ में डुबोकर मार डाला
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
अखबार में छपे एक 'शोक संदेश ने रखी 'एशेज ट्रॉफी' की नींव, दिलचस्प है ये कहानी
बॉलीवुड
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार स्पॉट हुईं शिल्पा शेट्टी की मां, बेटियों संग बिताया क्वॉलिटी टाइम
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या आप भी हर समय थका हुआ महसूस करते हैं? बॉडी टायर्डनेस के पीछे हो सकते हैं ये कारण
क्या आप भी हर समय थका हुआ महसूस करते हैं? बॉडी टायर्डनेस के पीछे हो सकते हैं ये कारण
शिक्षा
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
ये हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी, इन देशों में नौकरी कर लौटेंगे भारत तो मिलेगा इतना पैसा
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget