बिहार में नई सरकार बनाने की तैयारी, मंत्रिमंडल में आएंगे नए चेहरे, BJP-JDU की कवायद तेज

बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक दलों के बीच मंत्रिमंडल में स्थान पाने की कवायद तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी और जद(यू) दोनों ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं. इसके साथ ही मौजूदा मंत्रियों की हिस्सेदारी भी लगभग बरकरार रखी जाएगी.

जद(यू) से पांच से छह नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं. महनार सीट से निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई टीम में जगह मिलने की संभावना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 नवंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

बिहार मंत्रिमंडल में जुड़ सकते हैं कुछ नए चेहरे

सूत्रों ने बताया कि जद(यू) अपने अधिकांश मंत्रियों को बरकरार रख सकता है, जबकि बीजेपी कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है. पिछले मंत्रिमंडल के 25 में से 24 मंत्री इस बार चुनाव जीतने में सफल रहे थे, जबकि सुमित कुमार सिंह अपनी सीट नहीं बचा सके. सुमित कुमार सिंह 2020 में निर्दलीय जीतकर बाद में जद(यू) कोटे से मंत्री बने थे.

चिराग के इन साथियों को मिल सकता है मंडल में मौका

जद(यू) और बीजेपी के अलावा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) भी नई सरकार में शामिल होंगे. सूत्रों के अनुसार, लोजपा को तीन मंत्री पद और हम व रालोमो को एक-एक मंत्री पद मिलने की संभावना है. बीजेपी से अधिकतम 16 और जद(यू) से 14 मंत्री 20 नवंबर को शपथ ग्रहण कर सकते हैं.

जद(यू) के नेताओं में बिजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, सुनील कुमार, लेसी सिंह, शीला मंडल, मदन सहनी, रत्नेश सदा, मोहम्मद जामा खान, जयंत राज, उमेश सिंह कुशवाहा और अशोक चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है. नए चेहरों में राहुल कुमार सिंह, सुधांशु शेखर, कलाधर प्रसाद मंडल और पन्ना लाल सिंह पटेल के नाम हैं.

बीजेपी के मौजूदा मंत्रियों को फिर मिल सकता है मौका

बीजेपी की तरफ से अधिकांश मौजूदा मंत्रियों को दोबारा मौका मिल सकता है. इनमें सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार, मंगल पांडेय, विजय कुमार सिन्हा, नीतीश मिश्रा, रेनू देवी, जिबेश कुमार, नीरज कुमार सिंह, जनक राम, हरि साहनी, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, संतोष कुमार सिंह और सुनील कुमार शामिल हैं. नए चेहरों में राणा रणधीर, गायत्री देवी और विजय कुमार खेमका को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है.

शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के ये नेता होंगे शामिल

शपथ ग्रहण समारोह के लिए ऐतिहासिक गांधी मैदान को 20 नवंबर तक आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है. प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं. इस कवायद के साथ ही बिहार की नई सरकार में राजनीतिक समीकरण और घटक दलों का संतुलन तय करना अहम होगा.

