हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में CM पर सस्पेंस के बीच मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान, 'मुख्यमंत्री वही चुना जाएगा जो...'

बिहार में CM पर सस्पेंस के बीच मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान, 'मुख्यमंत्री वही चुना जाएगा जो...'

Bihar New CM: बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री वही चुना जाएगा जो एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा. बीजेपी की उसमें अहम भूमिका होगी.

By : आर्यन आनंद | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Apr 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सम्राट जी पहले भी सीएम हाउस आते थे. नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. स्वाभाविक है कि आपस में बातचीत होगी. अभी मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं है. चंद दिनों का इंतजार है रुक जाइए. सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा. '

'बीजेपी की अनुशंसा के बाद CM के नाम पर लगेगी मुहर' 

सीएम फेस को लेकर भी मंत्री विजय चौधरी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''बीजेपी को तय करना है. उनकी अनुशंसा पर एनडीए के विधायक दल में नेता चुना जाएगा. मुख्यमंत्री वही चुना जाएगा जो एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा. बीजेपी की उसमें अहम भूमिका होगी. बीजेपी अनुशंसा करेगी तब नाम का मुहर लगेगी.''

सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश से की मुलाकात

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रविवार (12 अप्रैल) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है. जिसके बाद सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं. इससे पहले शनिवार (11 अप्रैल) को सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी. सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन की संभावना है.

'सुशासन, सामाजिक न्याय की दिशा में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान'

नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में 10 अप्रैल की शपथ ली थी. राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई थी. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चौधरी समेत कई नेताओं ने नीतीश कुमार को बधाई दी थी. सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा था, ''मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. बिहार में सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में आपका ऐतिहासिक योगदान है. मजबूत आधारभूत संरचना का निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, महिला सशक्तिकरण की प्रभावी पहल और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था ने राज्य को नई पहचान दी है.’’

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने संसद के दोनों सदनों और बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य रहने का ऐतिहासिक गौरव हासिल किया है.चौधरी ने विश्वास जताया कि उनका अनुभव, दृष्टि और जनकल्याण के प्रति समर्पण राज्यसभा में राष्ट्रीय नीतियों को नई दिशा देगा.

और पढ़ें
Published at : 12 Apr 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Vijay Kumar Chaudhary Nitish Kumar Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनने पर सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'विधायक दल…'
शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनने पर सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'विधायक दल…'
बिहार
बिहार में CM पर सस्पेंस के बीच मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान, 'मुख्यमंत्री वही चुना जाएगा जो...'
बिहार में CM पर सस्पेंस के बीच मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान, 'मुख्यमंत्री वही चुना जाएगा जो...'
बिहार
बिहार में नई सरकार की पहली तस्वीर, BJP ने शिवराज सिंह चौहान को दी ये बड़ी जिम्मेदारी
बिहार में नई सरकार की पहली तस्वीर, BJP ने शिवराज सिंह चौहान को दी ये बड़ी जिम्मेदारी
बिहार
14 को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, नई सरकार की तारीख भी तय, मुख्यमंत्री कौन?
14 को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, नई सरकार की तारीख भी तय, मुख्यमंत्री कौन?
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हॉर्मुज में US के दो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात, आखिर कैसे हटाई जा रही समुद्र में छुपी बारूदी सुरंगे
हॉर्मुज में US के दो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात, आखिर कैसे हटाई जा रही समुद्र में छुपी बारूदी सुरंगे
दिल्ली NCR
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा फैसला, बाइक-ऑटो बैन, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा फैसला, बाइक-ऑटो बैन, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
आईपीएल 2026
इंटरनेशनल खिलाड़ी जो IPL 2026 में बीच सीजन में आकर मचाएंगे तबाही, अब तक नहीं दिए हैं दर्शन
इंटरनेशनल खिलाड़ी जो IPL 2026 में बीच सीजन में आकर मचाएंगे तबाही, अब तक नहीं दिए हैं दर्शन
इंडिया
आसमान से बरसेगी आग! अगले हफ्ते तक 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट
आसमान से बरसेगी आग! अगले हफ्ते तक 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट
ट्रेंडिंग
Asha Bhosle Death: अलविदा सुरों की मलिका… आशा भोसले के जाने से शोक में डूबा सोशल मीडिया, यूजर्स ने यूं दी श्रद्धांजलि
अलविदा सुरों की मलिका… आशा भोसले के जाने से शोक में डूबा सोशल मीडिया, यूजर्स ने यूं दी श्रद्धांजलि
शिक्षा
Russia Intelligence Agency : स्पाई एजेंट्स को कैसे भर्ती करती है रूस की खुफिया एजेंसी KGB, इसमें कभी पुतिन भी थे जासूस
स्पाई एजेंट्स को कैसे भर्ती करती है रूस की खुफिया एजेंसी KGB, इसमें कभी पुतिन भी थे जासूस
टेक्नोलॉजी
ChatGPT का डरावना खेल! सिलिकॉन वैली के शख्स ने OpenAI पर किया केस, चैटबॉट ने एक्स-गर्लफ्रेंड को बनाया था निशाना
ChatGPT का डरावना खेल! सिलिकॉन वैली के शख्स ने OpenAI पर किया केस, चैटबॉट ने एक्स-गर्लफ्रेंड को बनाया था निशाना
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget