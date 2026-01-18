'नाबालिग बच्चियों पर जुल्म ढा रही है सरकार', पटना में NEET छात्रा की मौत पर बोले तेजस्वी यादव

गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रेप के बाद मौत की घटना ने तूल पकड़ लिया है. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भ्रष्ट तंत्र व मशीनी यंत्र निर्मित डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और ब्लात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है.

वोट खरीदी से बनी बिहार की असंवेदनशील नीतीश सरकार संपूर्ण बिहार में नाबालिग बच्चियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर जुल्म ढा रही है. सत्ता संपोषित अत्याचार होने के कारण सरकार के कर्ता-धर्ता रौंगटे खड़े करने वाली इन वीभत्स घटनाओं पर मौन धारण कर महात्मा बनने का स्वांग रच रहे है.

तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि मधेपुरा में विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार व हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य सामूहिक दुष्कर्म व हत्या, पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म, क्रूरतापूर्ण हत्या और सत्ता संरक्षित लीपापोती दर्शाती है. यह सरकार निर्मम, क्रूर और अमानवीय हो चुकी है.

भ्रष्ट तंत्र व मशीनी यंत्र निर्मित डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और ब्लात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है।



वोट खरीदी से बनी बिहार की असंवेदनशील नीतीश सरकार संपूर्ण बिहार में नाबालिग बच्चियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर जुल्म ढा रही… — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) January 18, 2026

क्या पीड़ितों का दुःख-दर्द बांटना अपराध है- तेजस्वी

पटना और खगड़िया में घटना का विरोध दर्ज कराने पर निकम्मी पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें जेल भेजती है. वहीं दूसरी ओर अपराधियों तथा ब्लात्कारियों को अपना 'मेहमान' समझ उन्हें सुरक्षित और सम्मानित करने में दिलों जान से लगी है. भ्रष्ट पुलिस बताए कि पटना में तथा खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म और हत्या करने वाले अपराधियों को पकड़ने की मांग करने पर राजद के नेताओं व कार्यकर्ताओं को पीट उन पर केस क्यों दर्ज किया. क्या पीड़ितों का दुःख-दर्द बांटना और उनके अधिकार के लिए लड़ना अपराध है.

बिहार में विधि व्यवस्था का निकल चुका जनाजा- तेजस्वी

उन्होंने कहा कि बिहार की विधि व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है. माननीय मुख्यमंत्री की चुप्पी आपराधिक है. मीडियाकर्मियों को भी याद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री ने आखिरी बार मीडिया से संवाद कब किया था. मशीनरी से बनी सरकार का अत्याचार और शोषण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. सत्ता प्रायोजित एवं सत्ता संरक्षित अपराधी तथा सरकार में बैठे उनके निर्देशक अगर अपना अत्याचार बंद नहीं करते है तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है यह जनता द्वारा दिखा दिया जाएगा.

कब थमेगा बिहार में बलात्कार का अपराध- रोहिणी आचार्य

फिर से शर्मसार हुआ बिहार, ऐसे में बिहार की माँ - बहन - बेटियों और हम सबों की एक ही गुहार :

" क्या मिलेगा हॉस्टल में दरिंदगी की शिकार हुई बेटी के मामले में वाजिब इंसाफ और कब थमेगा अपने बिहार में बलात्कार ??" ... pic.twitter.com/0q7OubcADz — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 18, 2026

वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्विट करते हुए लिखा कि फिर से शर्मसार हुआ बिहार, ऐसे में बिहार की मां, बहन, बेटियों और हम सबों की एक ही गुहार है. क्या मिलेगा हॉस्टल में दरिंदगी की शिकार हुई बेटी के मामले में वाजिब इंसाफ और कब थमेगा अपने बिहार में बलात्कार.

राजद के शासनकाल में शिल्पी गौतम हत्याकांड पर बोलें तेजस्वी- अभिषेक झा

तेजस्वी यादव के बयान का कटाक्ष करते हुए जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि नीट छात्रा की जिस तरह से संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई है वह दुखद है. पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं. पुलिस की जांच चल रही है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं. पोस्टमार्टम के लिए सेकेंड ओपिनियन पटना एम्स से मांगा गया है. घटना के पीछे जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी. नीतीश कुमार का यहां शासन है. क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ 'नो कंप्रोमाइज' की नीति है. इस मामले में तेजस्वी यादव बेचैन हो रहे हैं. उनको राजद शासन काल में हुए शिल्पी गौतम हत्याकांड पर बोलन चाहिए, अपने लोगों की शिल्पी गौतम हत्याकांड में भूमिका पर बोलना चाहिए.

